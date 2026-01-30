Eintracht Frankfurt: Neuer Trainer fix - Riera beginnt am Montag

Albert Riera wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt! Das gab der Verein am Freitagabend offiziell bekannt. SPORT1 berichtete bereits über den bevorstehenden Deal.
Neuer Frankfurt-Coach offiziell!
Allerdings wird Riera am Samstag gegen Bayer Leverkusen noch nicht auf der Trainerbank sitzen.
Eintracht Frankfurt: Riera beginnt am Montag
Der Spanier wolle am Sonntag „auf eigenen Wunsch“ zum letzten Mal als Cheftrainer von NK Celje beim Topspiel gegen NK Maribor an der Seitenlinie stehen und übernimmt in Frankfurt ab Montag, teilte die SGE mit.
Interimstrainer Dennis Schmitt und Alexander Meier werden die Mannschaft gegen Leverkusen coachen.
„Mit Albert Riera haben wir uns bewusst für einen Trainer entschieden, der für modernen, intensiven und offensiven Fußball steht“, wird Sportvorstand Markus Krösche in der offiziellen Mitteilung zitiert: „Er verfügt über internationale Erfahrung, eine klare Spielidee und einen ebenso klaren Ansatz in der täglichen Arbeit mit dem Team.“
Ablöse enthüllt: So viel kostet Riera wirklich
In Frankfurt erhält Riera einen Vertrag bis Juni 2028. Nach SPORT1-Informationen wird eine Ablöse von knapp zwei Millionen Euro fällig (davon eine Million in möglichen Bonuszahlungen).
Über die Ablöse herrschte zunächst noch Uneinigkeit zwischen beiden Vereinen. Am Freitag gelang in den Verhandlungen schließlich der Durchbruch. Der 43-Jährige folgt auf Dino Toppmöller.
Arteta zählt zu seinen engsten Freunden
Riera wird seine Assistenztrainer Pablo Remon Arteta und Lorenzo Dolcetti mit nach Frankfurt bringen.
Der ehemalige Liverpool-Profi war seit 2024 Trainer bei NK Celje, zuvor trainierte er von 2023 bis 2024 den französischen Klub Girondins Bordeaux.
Während seiner Profikarriere war Riera unter anderem für Manchester City und Galatasaray Istanbul aktiv. Arsenal-Coach Mikel Arteta zählt zu seinen engsten Freunden, auch mit Citizens-Trainer Pep Guardiola befindet sich Riera in regelmäßigem Austausch.