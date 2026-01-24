Bundesliga: Leverkusens Königstransfer wird zum Matchwinner

Moritz Pleßmann 24.01.2026 • 17:38 Uhr Lucas Vázquez trifft zum erstem Mal für Bayer Leverkusen und ist der Matchwinner gegen Werder Bremen. Ist damit der Knoten geplatzt?

Premierentreffer für Lucas Vázquez! Der Spanier erzielte beim Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen sein erstes Tor für Bayer Leverkusen und avancierte beim 1:0-Sieg so zum entscheidenden Mann.

Ibrahim Maza hatte den Spanier perfekt im Strafraum freigespielt. Vázquez verwertete aus wenigen Metern überlegt im linken Eck (37.).

Vázquez war im Sommer ablösefrei von Real Madrid nach Leverkusen gewechselt. Dem 34-Jährigen sollte nach dem Umbruch und dem Abgang einiger Stammspieler eine Schlüsselrolle zukommen.

Schwieriger Start für Vázquez bei Bayer

Die Partie gegen Bremen ist erst sein neuntes Pflichtspiel für die Werkself. Eine Vorlage ist ihm bisher nicht geglückt.

Vázquez hatte seit 2008 bei Real gespielt - zunächst in den U-Mannschaften, über den Umweg Espanyol Barcelona ab 2015 bei den Profis.

Leverkusen: Poku vergibt Hundertprozentige

Schon vor dem Premierentreffer durch Vázquez hätte es bereits 1:0 stehen müssen, doch Ernest Poku vergab eine hundertprozentige Chance kläglich. Einen perfekt gespielten Ball von Geburtstagskind Patrik Schick musste er aus vier Metern nur noch einschieben. Er schoss den Ball aber deutlich über den Werder-Kasten.

Auf der Gegenseite köpfte Justin Njinmah aus dem Nichts an den Pfosten (41.). Wenig später war auch Bayer im Aluminiumpech: Maza (45.+1) schoss aus dem Stand sehenswert an den Pfosten.

Nach dem Seitenwechsel suchten beide Teams den Weg in die Offensive. Der Abschluss von Werders Romano Schmid wurde geblockt (49.), Bayers Alejandro Grimaldo scheiterte mit einem Flachschuss an Backhaus (50.).

Bayer Leverkusen beendet seine Mini-Krise in der Bundesliga

Die Partie war nun von vielen Zweikämpfen geprägt. Bei Bayer kam der lange verletzte argentinische Weltmeister Exequiel Palacios zu seinem ersten Einsatz seit Mitte September und sollte mithelfen, die Führung über die Zeit zu bringen.

Bayer hat durch den Sieg seine „Mini-Krise“ in der Fußball-Bundesliga beendet und die Abstiegssorgen der Bremer vergrößert. Das Team von Horst Steffen wartet seit acht Ligaspielen auf einen Sieg.

