Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Ex-Dortmunder Dahoud mit respektvoller Geste

Ex-Dortmunder mit respektvoller Geste

Mahmoud Dahoud trifft gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund. Der Mittelfeldspieler zollt seinem ehemaligen Arbeitgeber Respekt.
Mahmoud Dahoud wechselt von der Premier League zurück in die Bundesliga. Auf seiner ersten Pressekonferenz hat der Neu-Frankfurter etwas zu kämpfen.
Julius Schamburg
Mahmoud Dahoud trifft gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund. Der Mittelfeldspieler zollt seinem ehemaligen Arbeitgeber Respekt.

Ausgerechnet Mahmoud Dahoud hat für Eintracht Frankfurt beim wilden Sechs-Tore-Spektakel gegen den BVB (3:3) zum zwischenzeitlichen 3:2 getroffen - und danach mit einer einfühlsamen Jubelgeste auf sich aufmerksam gemacht.

In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Dahoud sehenswert ins rechte obere Eck und lief auf die Frankfurter Kurve zu. Bevor der Mittelfeldspieler allerdings zu jubeln begann, hielt er sich den Zeigefinger vor seine Lippen - wohl aus Respekt vor seinem Ex-Verein.

Dahoud erklärt seine Jubelgeste

Darauf angesprochen, sagte Dahoud bei Sky: „100 Prozent. Wenn du so lange da gespielt hast, ist das das Mindeste.“

Der gebürtige Syrer spielte von 2017 bis 2023 für die Schwarz-Gelben, ehe er nach Stationen bei Brighton & Hove Albion und dem VfB Stuttgart schließlich im Sommer 2024 nach Frankfurt wechselte.

Doch trotz des späten Treffers von Dahoud musste sich die Eintracht noch mit einer Punkteteilung begnügen. Der eingewechselte Carney Chukwuemeka rettete den Dortmundern in letzter Sekunde noch einen Punkt (90.+6).

„Ich bin sehr glücklich. Andererseits nicht, wenn wir zum Schluss noch das 3:3 kassieren. Es ist okay. Aber drei Punkte wären besser zu Hause“, fiel das Fazit von Dahoud aus.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite