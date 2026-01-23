Newsticker
FC Bayern: Besonderer Empfang für Stürmer

Besonderer Empfang für Bayern-Star

Afrika-Cup-Champion Nicolas Jackson ist beim FC Bayern zurück im Mannschaftstraining. Von seinem Klub erhält der Stürmer eine kleine Aufmerksamkeit.
Pape Gueye trifft in der Verlängerung eines turbulenten Finals beim Afrika-Cup zum 1:0 für den Senegal. Jetzt spricht der Nationalheld über sein entscheidendes Tor.
Justin Schroll
Afrika-Cup-Champion Nicolas Jackson ist beim FC Bayern zurück im Mannschaftstraining. Von seinem Klub erhält der Stürmer eine kleine Aufmerksamkeit.

Fünf Tage nach seinem Triumph mit dem Senegal im Endspiel des Afrika-Cups gegen Gastgeber Marokko ist Nicolas Jackson zurück beim FC Bayern – und durfte sich über eine kleine Aufmerksamkeit freuen.

Der deutsche Rekordmeister bereitete seinem Stürmer, der am Freitag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist, einen herzlichen Empfang und überreichte dem 24-Jährigen eine Torte, die er samt Glückwünschen freudig entgegennahm.

FC Bayern: Torte für Jackson

„Herzlichen Glückwunsch an Nicolas Jackson zum Sieg im Afrika-Cup-Finale mit Senegal“, sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl. „Wir freuen uns sehr über diesen großartigen Erfolg und sind stolz, dass der FC Bayern einen Afrika-Cup-Sieger in seinen Reihen hat.“

Jackson, für diese Spielzeit vom FC Chelsea ausgeliehen, hatte am Sonntag in einem dramatischen und kontroversen Finale von Beginn an gespielt, als der Senegal mit 1:0 nach Verlängerung gegen Marokko gewann.

Der Angreifer wurde in der Nachspielzeit des zweiten Durchgangs ausgewechselt und erlebte von der Bank aus, wie Pape Gueye in der 94. Minute den vielumjubelten Siegtreffer für den Senegal erzielte.

