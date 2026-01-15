FC Bayern: Das fehlt Olise und Díaz zu "Robbery"

SPORT1 15.01.2026 • 23:26 Uhr Der FC Bayern hat endlich wieder eine funktionierende Flügelzange, die in ganz Europa für Aufsehen sorgt. Ein paar Schritte fehlen Michael Olise und Luis Díaz allerdings noch, um an Arjen Robben und Franck Ribéry heranzureichen.

Die Euphorie beim FC Bayern ist riesig. Mit einem 8:1 gegen Wolfsburg und einem 3:1 in Köln ist der Rekordmeister perfekt ins Jahr 2026 gestartet.

Im Fokus dabei vor allem: Michael Olise und Luis Díaz. Die beiden Flügelspieler sind wichtige Eckpfeiler des Münchner Spiels und werden mittlerweile sogar von Max Eberl mit Arjen Robben und Franck Ribéry verglichen.

FC Bayern: Kompany bremst bei „Robbery“-Vergleichen

„Wenn ich seine Position und seine Moves nehme, dann ähnelt er Arjen Robben“, sagte Bayerns Sportvorstand nach der Partie gegen Wolfsburg über Olise und erklärte weiter: „Mit ‚Lucho‘ (Luis Díaz – Anm. d. Red.) haben wir den Typ Ribéry. Wir haben den filigranen, den eleganten, kreativen Typen mit Michael und wir haben ein bisschen den kreativen Chaos-Macher mit ‚Lucho‘.“

So verlockend der Vergleich rein sportlich vielleicht sein mag und so berechtigt er auch ist - ein paar Schritte fehlen dem Duo Olise/Díaz allerdings noch. Trainer Vincent Kompany betonte zuletzt, dass natürlich auch große Titel dazugehören, um eine echte Ikone zu werden.

„Robbery“-Status kaum erreichbar

Ähnlich sieht es SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger. Für ihn kommt der Vergleich im Ganzen betrachtet noch zu früh.

„Sportlich ist der Vergleich passend, aber um diesen Status wie Robben und Ribéry zu erreichen, fehlt noch etwas. Denn ‚Rib und Rob‘ waren beide stilbildend, prägend und sehr lange im Verein. Sie waren einfach die Gesichter des FC Bayern“, sagt der Insider in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“. Ihm fehle aktuell die Vorstellungskraft, dass Díaz und Olise das in ähnlicher Qualität leisten können.

In der Tat ist es allein aus Altersgründen fraglich, dass der mittlerweile 29-jährige Díaz viele, viele Jahre das Trikot der Bayern tragen wird. Olise ist zudem zuzutrauen, dass er irgendwann eine Herausforderung bei einem anderen Klub annimmt. Aber es kommt noch mehr hinzu.

„Diese ikonische Strahlkraft von Robben und Ribéry haben die beiden aus meiner Sicht noch nicht und werden sie auch nicht erreichen. Um eine Legende beim FC Bayern zu werden, muss eigentlich alles passen: Auf dem Feld und an den Mikrofonen musst du gut sein, zudem sollte man Fanliebling sein und lange im Verein bleiben“, erklärt Kumberger weiter. Für ihn sei das Duo „Robbery“ quasi nicht zu erreichen.

Die ganze Diskussion um Díaz und Olise sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den FC Bayern hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.