FC Bayern: Das macht Kompany besser als Pep

SPORT1 15.01.2026 • 17:42 Uhr Vincent Kompany knackt mit seinem Team den alten Hinrunden-Rekord seines Lehrmeisters Pep Guardiola. Eine Leistung, die man nicht hoch genug einschätzen kann.

Der FC Bayern schließt die Hinrunde mit satten 47 Punkten und einer Tordifferenz von +53 ab. Besser war nach 17 Spieltagen keine Mannschaft zuvor in der Bundesliga. Heißt: Trainer Vincent Kompany überflügelte damit sogar Pep Guardiola, der in der Saison 2013/14 zwar ebenfalls 47 Punkte sammelte, aber mit seinem Team ein um 19 Treffer „schlechteres“ Torverhältnis aufwies.

Kompany gab sich am Mittwochabend trotzdem bescheiden und wollte sich bereits in den Tagen zuvor keinesfalls mit seinem Ex-Coach vergleichen lassen: „Es ist eigentlich ein innerlicher Konflikt mit meiner Mentalität, dass wir mitten in der Saison schon einen Rekord bejubeln, weil das kein Titel ist“, sagte der Belgier.

Kompanys Bayern-Rekord: Schwerer als Peps Marke

Aus Sicht von SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger hätte Kompany allerdings jeden Grund, mit stolzgeschwellter Brust durch München zu laufen. Denn für ihn ist der neue Rekord noch höher einzuschätzen als die alte Marke von Pep.

Der Grund: Der aktuelle Bayern-Coach hatte deutlich schwierigere Voraussetzungen vorgefunden als sein Vorgänger.

„2013 hat der vermeintlich beste Trainer Europas die beste Mannschaft übernommen. Die Bayern hatten gerade unter Jupp Heynckes das Triple gewonnen und kamen bestens vorbereitet in die Saison – zudem bekam Pep mit Thiago noch ein Willkommensgeschenk“, sagt Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“. Guardiola habe damals quasi ein „Pferd im Galopp“ übernommen.

Ganz anders seien die Voraussetzungen für Kompany gewesen, findet der Insider: „Kompany hat im Sommer 2024 einen Verein vorgefunden, der teilweise in Trümmern lag. Trotzdem hat er die Mannschaft zu seiner Sieges-Maschine geformt. Das ist meines Erachtens höher zu bewerten als die Rekorde von Guardiola“, erklärt Kumberger.

Zudem sei der Kader, den Pep einst zur Verfügung hatte, auf dem Papier stärker und namhafter gewesen.

Champions League als Maßstab

Wirklich dauerhaft überflügeln kann Kompany seinen alten Lehrmeister allerdings vermutlich nur, wenn er reihenweise Titel nach München holt. Zum Beispiel den in der Champions League. Ein Triumph in der Königsklasse war Guardiola schließlich mit dem FC Bayern nicht vergönnt: Der Katalane scheiterte dreimal in Folge im Halbfinale und blieb in dieser Hinsicht unvollendet.

Die ganze Diskussion um die Rekord-Bayern sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.