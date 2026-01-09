FC Bayern: Die Mega-Zahlen des Upamecano-Deals

SPORT1 09.01.2026 • 13:15 Uhr Der FC Bayern lässt sich die angestrebte Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano offenbar einiges kosten. Bis zu 120 Millionen Euro könnten fließen.

Der FC Bayern will Dayot Upamecano die neuerliche Vertragsunterschrift in München offenbar mit einem Mega-Vertrag schmackhaft machen. In Frankreich sind nun Zahlen zu dem Angebot des deutschen Rekordmeisters aufgetaucht.

Wie die renommierte Zeitung L‘Equipe berichtet, soll die Finalisierung und Verkündung eines neuen Deals für den Abwehrspieler in den kommenden Tagen erfolgen. Bis 2030 oder 2031 werde Upamecano demnach unterschreiben. Ähnliches berichtet auch Sky.

Der aktuelle Vertrag des französischen Nationalspielers läuft im Sommer bekanntlich aus, weshalb er offenbar ein saftiges Handgeld bekommt, sollte er sich tatsächlich für einen Verbleib entscheiden: Dieses soll bei 20 Millionen Euro liegen.

Kostet Upamecano den FC Bayern 120 Millionen Euro?

Damit nicht genug, Upamecano wird dem Bericht zufolge auch in die Riege der Topverdiener vorstoßen. Bis zu 20 Millionen Euro soll er jährlich als Gehalt beziehen.

Gleichzeitig erfüllen die Bayern ihrem Verteidiger offenbar den Wunsch nach einer Ausstiegsklausel. Diese soll bereits im Sommer 2027 aktivierbar sein und bei einer Höhe von 65 Millionen Euro liegen.

Geht man von einem Fünfjahresvertrag aus, würde Upamecano die Bayern insgesamt weitere 120 Millionen Euro kosten.

Schätzungen zufolge erhielt er bisher rund zehn Millionen Euro pro Jahr - und das seit dem Sommer 2021. Rechnet man noch die Ablösesumme ein (rund 42 Millionen Euro), gab Bayern bisher bereits 92 Millionen Euro für den Spieler aus.