FC Bayern "Er ist krank": Kompany mit Update bei Bayern-Star

Niklas Senger 23.01.2026 • 10:18 Uhr Dayot Upamecano wird dem FC Bayern mindestens ein weiteres Spiel fehlen. Zudem verrät Max Eberl den aktuellen Stand der Vertragsverhandlungen.

Bayern-Trainer Vincent Kompany hat auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) einen weiteren Ausfall von Innenverteidiger Dayot Upamecano bestätigt.

„Er ist krank“, antwortete der Belgier auf eine entsprechende Frage in der Medienrunde. Zwar werde aus „physischen Gründen“ sonst niemand fehlen, dennoch befürchtete Kompany womöglich Schlimmeres.

Verlängert Upamecano? Das sagt Eberl

„Wenn ein Virus in die Kabine kommt, habe ich Angst. Ich hoffe, niemand wird ausfallen. Aber Upa ist noch ein paar Tage im Bett - und hoffentlich niemand anderes noch“, meinte Kompany.

Neben Upamecano fallen auch Konrad Laimer, Josip Stanisic und Sacha Boey in der Defensive weiter verletzt aus. Dennoch zeigte sich Kompany zuversichtlich: „Trotz dieser Ausfälle haben wir noch einen guten Konkurrenzkampf in der Verteidigung.“ Dabei verwies er neben Minjae Kim und Hiroki Ito unter anderem auch auf Leon Goretzka und Joshua Kimmich, „die diese Position schon gut gespielt haben“.

Sportvorstand Max Eberl äußerte sich zudem zu den anhaltenden Bemühungen um eine Vertragsverlängerung des Franzosen.