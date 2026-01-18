FC Bayern: Upamecano-Abgang? "Würden damit leben können"

Maximilian Huber 18.01.2026 • 17:21 Uhr Der FC Bayern bemüht sich seit geraumer Zeit um eine Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano. Eine Entscheidung steht noch aus, Sportvorstand Max Eberl lässt mit einem Nebensatz aufhorchen.

Max Eberl hat sich abermals zur Causa Dayot Upamecano geäußert - und mit einem Nebensatz durchaus aufhorchen lassen.

Wie der Sportvorstand des FC Bayern klarstellte, genieße eine Vertragsverlängerung mit dem Innenverteidiger weiterhin hohe Priorität beim FC Bayern. Allerdings fügte Eberl im Gespräch mit Bild Sport bei Welt TV an: „Selbst wenn die Entscheidung gegen uns ausfallen sollte, würden wir damit leben können.“

Verlängerung? „Es gibt keine Frist, aber...“

Upamecano war im Sommer 2021 aus Leipzig nach München gewechselt und ist im Team von Cheftrainer Vincent Kompany unangefochtener Stammspieler. Der Vertrag des Franzosen läuft im Sommer aus, Upamecano und sein Management lassen sich bezüglich eines neuen Arbeitspapieres weiterhin Zeit.

„Wir haben vor Weihnachten sehr gute und konstruktive Gespräche mit Upas Management geführt. Wir haben ein unserer Meinung nach sehr gutes Vertragsangebot unterbreitet. Die Entscheidung liegt nun beim Spieler. Wir alle wünschen und hoffen, dass bald eine Entscheidung fällt. Es gibt keine Frist, aber es wäre für alle Beteiligten hilfreich, wenn bald eine Entscheidung getroffen würde“, führte Eberl aus.