FC Bayern: Hamann verblüfft mit These zu Harry Kane

SPORT1 01.01.2026 • 12:08 Uhr Geht es nach Dietmar Hamann, wird Harry Kane in der Bundesliga nicht mehr allzu viele Tore schießen. Genauer gesagt: Es werden nur noch sieben.

Dietmar Hamann überrascht mit einer erstaunlichen These zu Bundesliga-Superstar Harry Kane: Geht es nach dem TV-Experten, wird der Stürmer des FC Bayern in der laufenden Saison nur noch sieben Tore schießen.

Hamann gab zusammen mit Lothar Matthäus bei Sky seine Einschätzungen zum weiteren Verlauf der Spielzeit ab. Während Matthäus es für durchaus möglich hält, dass Kane den Torrekord der Liga bricht, sieht Hamann dies ganz anders.

„Nein, Kane wird den Lewandowski-Rekord nicht knacken und am Ende der Saison bei 26 Toren landen“, sagte der Ex-Profi. Nach bisher 15 Spielen steht Kane bei 19 Ligatoren. Wettbewerbsübergreifend erzielte der Engländer 30 Tore in 25 Partien.

Gewinnt der FC Bayern die Champions League?

Die meisten Tore in einer Bundesliga-Saison hatte Kanes Vorgänger Robert Lewandowski im Trikot der Bayern erzielt. Er brach den Uralt-Rekord von Gerd Müller in der Saison 2020/21 und erzielte 41 Treffer.