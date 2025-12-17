FC Bayern: Kane freut sich über “zwei wertvolle Neuzugänge”

Felix Kunkel 17.12.2025 • 15:31 Uhr Harry Kane freut sich über die Rückkehr von Alphonso Davies und Jamal Musiala. Den DFB-Spieler lobt der Bayern-Stürmer in den höchsten Tönen.

Die Rückkehr von Alpohonso Davies und Jamal Musiala sorgt beim FC Bayern für große Freude. Auch Torjäger Harry Kane blickt gespannt auf die kommenden Monate. „Es fühlt sich an, als hätten wir zwei wertvolle Neuzugänge verpflichtet. Ich freue mich sehr, dass beide zurück sind“, erklärte der Engländer bei Sky.

Kane hob die besondere Bedeutung der beiden Langzeitverletzten für den Klub hervor: „Sie spielen eine wichtige Rolle - gerade in dem System, in dem wir spielen. Sie passen perfekt! Mit ihrer Zweikampfstärke, wie sie das Spiel eröffnen und Laufwege anbieten.“

Kane adelt Musiala: „Der beste Spieler, den wir haben“

Für den DFB-Spieler hatte Kane ein Sonderlob übrig: „Noch vor seiner ersten Verletzung zum Ende der vergangenen Saison habe ich oft darüber nachgedacht, dass er der beste Spieler ist, den wir im Team haben.“

Der Mittelstürmer mahne jedoch, die Rückkehrer nicht zu stark unter Druck zu setzen. Beide müssten „erstmal wieder in einen top Fitness-Zustand kommen“.

Dies werde sicherlich noch einige Wochen dauern, fügte Kane an: „Aber gerade ab Februar Richtung Crunchtime brauchen wir sie umso mehr.“

FC Bayern: Knackt Kane den Tor-Rekord?

Die aktuelle Saison verläuft für den deutschen Rekordmeister bis dato sehr erfolgreich. Insgesamt steht erst eine Pflichtspielniederlage, gegen den FC Arsenal in der Champions League, zu Buche.

Kane ist mit seinen 28 Saisontoren, davon 18 in der Bundesliga, ein Garant für den Erfolg der Münchner.