FC Bayern: Kane freut sich über “zwei wertvolle Neuzugänge”

Die Rückkehr von Alpohonso Davies und Jamal Musiala sorgt beim FC Bayern für große Freude. Auch Torjäger Harry Kane blickt gespannt auf die kommenden Monate. „Es fühlt sich an, als hätten wir zwei wertvolle Neuzugänge verpflichtet. Ich freue mich sehr, dass beide zurück sind“, erklärte der Engländer bei Sky.
„Passen perfekt!“: Vorfreude bei Kane
Kane hob die besondere Bedeutung der beiden Langzeitverletzten für den Klub hervor: „Sie spielen eine wichtige Rolle - gerade in dem System, in dem wir spielen. Sie passen perfekt! Mit ihrer Zweikampfstärke, wie sie das Spiel eröffnen und Laufwege anbieten.“
Während Davies jüngst in der Champions League und Bundesliga wieder ein paar Minuten absolvieren konnte, kehrte Musiala am Dienstag erstmals wieder ins Mannschaftstraining zurück.
Kane adelt Musiala: „Der beste Spieler, den wir haben“
Für den DFB-Spieler hatte Kane ein Sonderlob übrig: „Noch vor seiner ersten Verletzung zum Ende der vergangenen Saison habe ich oft darüber nachgedacht, dass er der beste Spieler ist, den wir im Team haben.“
Der Mittelstürmer mahne jedoch, die Rückkehrer nicht zu stark unter Druck zu setzen. Beide müssten „erstmal wieder in einen top Fitness-Zustand kommen“.
Dies werde sicherlich noch einige Wochen dauern, fügte Kane an: „Aber gerade ab Februar Richtung Crunchtime brauchen wir sie umso mehr.“
FC Bayern: Knackt Kane den Tor-Rekord?
Die aktuelle Saison verläuft für den deutschen Rekordmeister bis dato sehr erfolgreich. Insgesamt steht erst eine Pflichtspielniederlage, gegen den FC Arsenal in der Champions League, zu Buche.
Kane ist mit seinen 28 Saisontoren, davon 18 in der Bundesliga, ein Garant für den Erfolg der Münchner.
Darauf angesprochen, ob er den Bundesliga-Rekord von Robert Lewandowski mit 41 Toren in dieser Spielzeit knacken könne, sagte der Star-Stürmer: „Ich denke, das ist möglich, vor allem mit dem Start, den ich in diesem Jahr bisher hatte. Es ist immer noch ein weiter Weg. Ich muss in der Lage sein, dieses Niveau für weitere vier oder fünf Monate aufrechtzuerhalten.“