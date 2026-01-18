FC Bayern: "Kane hat da nicht ganz den Überblick gehabt"

Christopher Mallmann 19.01.2026 • 00:04 Uhr Lothar Matthäus sieht den FC Bayern durch Jamal Musialas Rückkehr noch besser gerüstet. Harry Kanes frühere Klage hält er für einen Irrtum.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht den FC Bayern durch die Rückkehr von Superstar Jamal Musiala besser gerüstet denn je. Harry Kanes damalige Klage, der Kader sei zu klein, ordnet er nachträglich als Irrtum ein.

„Der Kader wird in der Breite noch besser (durch Musialas Comeback; Anm. d. Red.). Harry Kane hat da nicht ganz den Überblick gehabt, aber er kannte ja auch nicht die Spieler vom Campus. Er hat ja gesagt, der Kader ist zu klein. Meiner Meinung nach war der Kader von Anfang an passend", sagte Matthäus am Sonntag am Rande des Legends Cup 2026.

Zum Verständnis: Kane hatte Mitte August mit pikanten Aussagen für Aufsehen gesorgt, als er auf den seiner Ansicht nach zu kleinen Kader des deutschen Rekordmeisters verwies.

Kane-Sorge wegen Bayern-Kader

„Es ist einer der kleinsten Kader, in dem ich je gespielt habe. Wir sind ein bisschen dünn aufgestellt, wenn wir ehrlich sind - aber aus unserer Sicht, können wir, die Spieler, das nicht beeinflussen“, sagte der englische Nationalspieler nach dem Gewinn des Supercups gegen den VfB Stuttgart (2:1).

Kurz zuvor war Kingsley Coman zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien gewechselt. Musiala stand wegen seines Wadenbeinbruchs bei der Klub-WM ohnehin nicht zur Verfügung. Und Lennart Karl war zu jener Zeit kaum mehr als hoffnungsfrohes Talent.

Kane wünschte sich Bayern-Transfers

Kane entschied sich damals, Druck zu machen: „Das liegt an Max (Eberl - Sportvorstand; Anm. d. Red.), Christoph (Freund; Anm. d. Red.) und dem Trainer (Vincent Kompany; Anm. d. Red.), diese Art von Entscheidungen zu treffen", sagte er über mögliche weitere Transfers.