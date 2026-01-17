FC Bayern: Kompany verrät Musiala-Plan

Johannes Vehren 17.01.2026 • 18:25 Uhr Jamal Musiala steht nach 196 Tagen wieder im Kader des FC Bayern. Trainer Vincent Kompany erklärt vor dem Bundesliga-Topspiel in Leipzig, wie er mit dem DFB-Star plant.

Das Warten hat ein Ende! Nach 196 Tagen steht Jamal Musiala wieder im Kader des FC Bayern. Bei der Klub-WM zog sich der Star des FC Bayern unter anderem einen Wadenbeinbruch zu, der ihn seither ausbremste.

Während des Bundesliga-Topspiels bei RB Leipzig am Samstagabend (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) kann Musiala sein Comeback feiern. Auf die Frage, ob der 22-Jährige sicher eingewechselt wird, antwortete Bayern-Trainer Vincent Kompany vor dem Spiel bei Sky: „Nein, er soll es einfach genießen. Vielleicht. Vielleicht heute. Vielleicht nächstes Spiel.“

FC Bayern: Kompany fordert bei Musiala Geduld ein

Der Belgier fügte hinzu: „Wichtig für ihn ist erstmal, dass er hier dabei ist. Und wenn er spielt, gibt es von meiner Seite keinen Druck für ihn.“

Kompany betonte, dass man unbedingt am Samstagabend das Spiel gegen Leipzig gewinnen wolle: „Ich glaube, wir müssen bei Alphonso Davies und Jamal Musiala einfach nur Geduld haben. Die Integration ist wichtig.“

Eberl: „Ein schönes Zeichen für den deutschen Fußball“

Auch Bayerns Sportvorstand Max Eberl wurde auf das Kader-Comeback von Musiala angesprochen: „Bei so einer schweren Verletzung weiß man, dass es auch Höhen und Tiefen gibt, wo nichts vorangeht, wo man andauernd denkt, es wird nicht besser.“

Eberl betonte, dass man sehr glücklich darüber gewesen sei, dass Musiala bereits im Dezember wieder angefangen hat, mit der Mannschaft zu trainieren und am Samstagabend zum ersten Mal wieder im Kader steht.