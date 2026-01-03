FC Bayern weiter ohne Kimmich

Newsticker
Der DFB-Kapitän absolvierte nach seiner Sprunggelenksblessur nur ein "individuelles Aufbauprogramm".
Fußball-Rekordmeister Bayern München muss beim Start in das neue Jahr vorerst weiter auf Joshua Kimmich verzichten.

Wie die Münchner am Samstag mitteilten, absolviert der DFB-Kapitän zum Auftakt der Winter-Vorbereitung ein „individuelles Aufbauprogramm“. Kimmich hatte im Dezember den Jahresabschluss beim 1. FC Heidenheim (4:0) wegen einer Sprunggelenksblessur verpasst.

Wann Kimmich wieder ins Mannschaftstraining einsteigen soll, ließen die Bayern offen. Die Münchner bestreiten am Sonntag kommender Woche (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Wolfsburg ihr erstes Pflichtspiel des neuen Jahres, zuvor steht am Dienstag (15.00 Uhr/FCBtv) bei RB Salzburg das einzige Testspiel der Vorbereitung auf dem Programm.

