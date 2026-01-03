FC Bayern weiter ohne Kimmich

SID 03.01.2026 • 15:55 Uhr Der DFB-Kapitän absolvierte nach seiner Sprunggelenksblessur nur ein "individuelles Aufbauprogramm".

Fußball-Rekordmeister Bayern München muss beim Start in das neue Jahr vorerst weiter auf Joshua Kimmich verzichten.

Wie die Münchner am Samstag mitteilten, absolviert der DFB-Kapitän zum Auftakt der Winter-Vorbereitung ein „individuelles Aufbauprogramm“. Kimmich hatte im Dezember den Jahresabschluss beim 1. FC Heidenheim (4:0) wegen einer Sprunggelenksblessur verpasst.