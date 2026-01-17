FC Bayern: Kompany gesteht Fehler ein

Julius Schamburg , Christopher Mallmann 18.01.2026 • 00:05 Uhr Vincent Kompany holt mit dem FC Bayern den nächsten Sieg - mit einem kleinen Makel. Der Belgier gesteht einen Fehler ein und nimmt seine Spieler in Schutz.

Der FC Bayern hat zwar letzten Endes souverän mit 5:1 (0:1) bei RB Leipzig gewonnen, doch Trainer Vincent Kompany hat nach dem Spiel einen Fehler eingestanden.

Dabei ging es um das frühe Gegentor: „Das Tor, das wir kassiert haben, ist eher mein Fehler als der von Tom Bischof und Lennart Karl. Mit ein bisschen mehr Erfahrung weiß Lenny, dass er da nicht rauskommen muss, dass er ein bisschen mehr Geduld haben muss“, sagte Kompany nach Abpfiff bei Sky.

Leipzig überrumpelt Bayern-Defensive

„Es ist eine Organisationsphase, wir müssen Geduld haben. Bischof kommt raus, dann kommt Upa (Dayot Upamecano, Anm. d. Red.) raus“, merkte der Belgier an.

So kombinierten sich die Hausherren über die linke Seite durch. David Raum passte zu Antonio Nusa und sprintete in den Sechzehner. Der Ball kam zum Leipziger Kapitän zurück. In Raums flache Hereingabe rutschte auf Höhe des ersten Pfostens Romulo und beförderte die Kugel aus kurzer Distanz ins linke Eck.

„Heute habe ich kein Taktikboard genommen, kein Video geschaut. Darum ging es nicht“, erklärte Kompany. Nach einer halben Stunde habe er das System schließlich angepasst, „dann waren wir auch besser im Spiel.“

FC Bayern: Kompany nimmt Bischof und Karl in Schutz

Und was Bischof und Karl angeht? „Die beiden sind 20 und 17. In dieser Phase brauchst du viel Erfahrung, um zu wissen: Da warte ich mal, da brauche ich ein bisschen Geduld.“

Serge Gnabry (50.), Harry Kane (67.), Jonathan Tah (82.), Aleksandar Pavlovic (85.) und Michael Olise (88.) trafen für die noch ungeschlagenen Münchner und wendeten die Partie.