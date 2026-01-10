FC Bayern: Kompany lobt Upamecano

SID 10.01.2026 • 10:58 Uhr „Upa kann sich zu einem der besten Verteidiger der Welt entwickeln.“ Sportvorstand Max Eberl hält sich zu einer Vertragsverlängerung bedeckt.

Die Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano beim FC Bayern scheint nur noch Formsache, Münchens Sportvorstand Max Eberl aber hält sich nach wie vor bedeckt.

„Die einzige Aussage, die zählt, ist die von Upa und seinen Beratern und Vertrauten. Wir reden viel, wir lachen auch, und wir wünschen uns, dass er sich für uns entscheidet, weil wir ihn sportlich so hoch einschätzen“, sagte er vor dem Spiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg (ab 17.30 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Kompany lobt Upamecano-Entwicklung

Trainer Vincent Kompany lobte die Entwicklung von Upamecano während der bislang eineinhalb gemeinsamen Jahre.