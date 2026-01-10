Newsticker
FC Bayern: Kompany lobt Upamecano

„Upa kann sich zu einem der besten Verteidiger der Welt entwickeln.“ Sportvorstand Max Eberl hält sich zu einer Vertragsverlängerung bedeckt.
Dayot Upamecano steht offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Sollte es noch zu einer Wende kommen, könnte Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund in den Fokus rücken. Die Fans diskutieren bei SPORT1 über die beiden Personalien.
Die Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano beim FC Bayern scheint nur noch Formsache, Münchens Sportvorstand Max Eberl aber hält sich nach wie vor bedeckt.

„Die einzige Aussage, die zählt, ist die von Upa und seinen Beratern und Vertrauten. Wir reden viel, wir lachen auch, und wir wünschen uns, dass er sich für uns entscheidet, weil wir ihn sportlich so hoch einschätzen“, sagte er vor dem Spiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg (ab 17.30 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Kompany lobt Upamecano-Entwicklung

Trainer Vincent Kompany lobte die Entwicklung von Upamecano während der bislang eineinhalb gemeinsamen Jahre.

„Upa war für mich immer ein Führungsspieler, das wird er jetzt immer mehr. Am Ball hatte er unter mir die beste Entwicklung in den letzten 18 Monaten. Er ist sehr progressiv in seinem Spiel. Upa ist ein Spieler, der sich weiterentwickeln kann zu einem der besten Verteidiger der Welt - aber er muss noch ein paar Schritte machen.“

