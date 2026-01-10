FC Bayern: Kompany verkündet Musiala-Entscheidung

Maximilian Huber 10.01.2026 • 10:12 Uhr Der FC Bayern München tritt am Sonntag noch ohne die Hilfe von Jamal Musiala gegen den VfL Wolfsburg an. Auch weitere Bayern-Stars fehlen gegen die Niedersachsen.

Jamal Musiala wird dem FC Bayern München am Sonntag im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg (ab 17.30 Uhr im Liveticker) nicht zur Verfügung stehen. Das teilte Cheftrainer Vincent Kompany am Samstag auf der Pressekonferenz mit.

Musiala sei für das Spiel noch nicht bereit. „Wir sind nah dran, aber wir wollen diesen letzten Schritt jetzt auch nicht so schnell wie möglich machen. Diese Woche war gut für ihn, er hat alles mittraininert. Dieses Spiel kommt ein bisschen zu früh.“

Kimmich fällt gegen Wolfsburg aus

Der deutsche Nationalspieler war zuletzt ins Teamtraining des deutschen Rekordmeisters zurückgekehrt, nachdem er sich im Sommer bei der Klub-WM in den USA einen Wadenbeinbruch und eine Sprunggelenksluxation zugezogen hatte. Ein Comeback ist nur noch eine Frage der Zeit, wie Kompany klarstellte.

Ebenfalls gegen Wolfsburg nicht zur Verfügung stehen werden Joshua Kimmich, Sacha Boey und Alphonso Davies. Kimmich hatte bereits vor der Winterpause den 4:0-Sieg in Heidenheim wegen Problemen am Sprunggelenk verpasst.

„Er wird nicht ein Spiel mehr fehlen, als er fehlen muss. Wenn Jo zurückkommt, dann hoffe ich, dass dieses Problem gelöst ist. Wir versuchen, es zu lösen. Es läuft in die richtige Richtung.“