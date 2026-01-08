Update zum FC Bayern! So ist der Stand bei Kimmich und Musiala

Joshua Kimmich ist drei Tage vor dem Restart in der Bundesliga noch nicht in die Mannschaft des FC Bayern zurückgekehrt. Der deutsche Nationalspieler fehlte beim öffentlichen Training des Rekordmeisters.
So ist der Stand bei Kimmich und Musiala
Joshua Kimmich könnte beim Bundesliga-Restart des FC Bayern ausfallen. Erfreuliche Nachrichten gibt es bei Jamal Musiala.
Kimmich, der lediglich eine Einheit auf dem Ergometer absolvierte, hatte bereits das letzte Spiel vor der Winterpause wegen Problemen am Sprunggelenk verpasst. Sein Einsatz am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg gilt als fraglich.
Rückschlag? Musiala auf dem Platz
Auf dem Trainingsplatz stand derweil Jamal Musiala. Der lange verletzte Superstar strebt ein Comeback im Januar an. Zuletzt habe er einen leichten Rückschlag erlebt, sagte Sportvorstand Max Eberl jüngst.
Ob Musiala beim Duell mit dem VfL zum Spieltagskader gehört, ist noch offen. In der laufenden Saison konnte er noch kein Spiel absolvieren.