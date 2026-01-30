FC Bayern: Mannschaftsbus in Unfall verwickelt

SPORT1 30.01.2026 • 13:56 Uhr Kleines Missgeschick in München: Nach dem Auswärtsspiel in der Champions League gegen Eindhoven hat einer der Bayern-Busse einen Unfall verursacht.

Unfall an der Säbener Straße: Nach dem Auswärtsspiel in der Champions League bei PSV Eindhoven kehrte der deutsche Rekordmeister am Donnerstag nach München zurück. Zwei Bayern-Busse brachten Spieler, Trainer und Mitarbeiter vom Flughafen Oberpfaffenhofen zurück zum Trainingsgelände.

Doch während der erste Bus mit den Spielern noch wie gewohnt in die Einfahrt fuhr und vor der Kabine zum Stehen kam, ereignete sich beim zweiten Bus ein kleines Missgeschick.

Laut Bild kam der zweite Bus, in dem unter anderem Trainer Vincent Kompany und die Physiotherapeuten des Vereins saßen, wenig später an der Säbener Straße an.

Bayern-Bus streift Auto

Nach einem Hinweis durch die vor Ort anwesenden Ordner fuhr der Bus dabei nicht rückwärts in die durchaus enge Einfahrt, stattdessen lenkte der Busfahrer vorwärts ein – und streifte aufgrund der zu eng genommenen Kurve ein parkendes Auto.