Champions League: Musiala und Kane sichern FC Bayern großen Vorteil

Julius Schamburg 28.01.2026 • 22:52 Uhr Jamal Musiala glänzt bei seinem Comeback - Harry Kane sticht als Joker. Der FC Bayern erkämpft sich in der Champions League einen entscheidenden Vorteil.

Ein mühevoll erkämpfter Sieg von großer Bedeutung: Durch das 2:1 (0:0) bei der PSV Eindhoven hat der FC Bayern München Platz zwei in der Champions-League-Ligaphase erfolgreich abgesichert.

Die Geschichte des Spiels lieferte Startelf-Rückkehrer Jamal Musiala, der mit seinem Treffer den FC Bayern in Führung brachte (58.). Ismael Saibari erzielte per Traumtor den Ausgleich (78.). Der eingewechselte Harry Kane besorgte den 2:1-Endstand (84.).

FC Bayern: Traum-Comeback von Musiala

Wie schon gegen RB Leipzig (5:1) und Union Saint-Gilloise (2:0) taten sich die Münchener im ersten Durchgang enorm schwer. Jonas Urbig, der im Tor für Manuel Neuer ran durfte, konnte sich mit einigen Paraden auszeichnen. Gegen Ex-Bayern-Star Ivan Perisic rettete Urbig in höchster Not (44.).

Doch dann kam Musiala: Nach wundervollem Kombinationsspiel mit Youngster Lennart Karl krönte Musiala sein Comeback und knallte den Ball ins rechte obere Eck. Nach 207 Tagen ohne Startelfeinsatz hätte seine Rückkehr wohl kaum besser laufen können.

Kane sticht als Joker - Boey kehrt zurück

In der 62. Minute wurde Musiala schließlich ausgewechselt und durch Serge Gnabry ersetzt. Im Rahmen des Vierfachwechsels kamen auch Kane, Michael Olise und Alphonso Davies in die Partie. Karl, Dayot Upamecano und Nicolas Jackson hatten vorzeitig Feierabend.

Kane machte nach Vorlage von Luis Díaz schließlich den Deckel drauf. Es war bereits sein achter Treffer in der laufenden Champions-League-Saison. In seiner Karriere hat Kane nunmehr 48 Tore in der Königsklasse erzielt.

In der Schlussphase feierte dann auch Sacha Boey sein Comeback (85.). Der Verteidiger stand erstmals seit dem 1. November wieder auf dem Platz. Er kam für Tom Bischof.

Champions League: Bayern entgeht Arsenal

Eindhovens Mauro Júnior sah in der Nachspielzeit nach einem Foul an Olise noch die Gelb-Rote Karte (90.+4).

Bereits vorher stand fest: Der deutsche Rekordmeister überspringt die Playoffs und steht sicher im Achtelfinale. Da Bayern aber auch Platz zwei verteidigte, hat die Mannschaft von Vincent Kompany bis zu einem möglichen Halbfinale das Heimrecht im Rückspiel und könnte auf den Gruppensieger FC Arsenal frühestens im Finale treffen. Eindhoven hingegen ist durch die Niederlage ausgeschieden.

Weil Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund aber nur auf die Ränge 16 und 17 kamen, sind sie ebenso mögliche Achtelfinal-Gegner wie Olympiakos Piräus und Atalanta Bergamo. Die Runde der letzten 16 wird am 27. Februar ausgelost, gespielt wird am 10./11. und 17./18. März. Leverkusen und Dortmund müssen vorher in die Playoffs.

