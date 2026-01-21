FC Bayern München: Matthäus warnt vor Olise-Abgang

Lothar Matthäus hat den FC Bayern München anlässlich der Dominanz in der Bundesliga vor einem möglichen Abgang von Michael Olise in Richtung Premier League gewarnt.
Matthäus warnt vor Star-Abgang
„Der Reiz eines offenen Titelkampfs kann verlockend sein. Die Herausforderung in der Liga ist eine andere als in Deutschland, da es drei, vier Teams gibt, die in einem offenen Wettkampf um den Titel spielen“, zitiert die Sport-Bild Matthäus.
Wie lange bleibt Olise beim FC Bayern? Das denkt Matthäus
Trotzdem sei der Rekordmeister für Olise zurzeit „eine Wohlfühloase“, in welcher der französische Nationalspieler große Anerkennung erfahre.
„Die Mannschaft funktioniert, seine Scorer-Werte sind herausragend. Bei Bayern weiß man, was man hat. Das heißt aber nicht, dass er seine ganze Karriere bleibt“, erklärt Matthäus.
Matthäus kann sich Olise als Weltfußballer vorstellen
Olise zeigt derzeit die wohl stärksten Leistungen seiner bisherigen Karriere. In nur 28 Pflichtspielen schoss der Franzose bereits 14 Tore und legte 20 Treffer auf.
Matthäus konnte sich deshalb zuletzt Olise auch als ersten Weltfußballer im Trikot vom FC Bayern vorstellen.