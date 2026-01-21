FC Bayern München: Matthäus warnt vor Olise-Abgang

Curdt Blumenthal 21.01.2026 • 11:58 Uhr Michael Olise zieht mit den wohl stärksten Leistungen seiner Karriere beim FC Bayern auch international die Blicke auf sich. Lothar Matthäus warnt vor Rufen aus der Premier League.

Lothar Matthäus hat den FC Bayern München anlässlich der Dominanz in der Bundesliga vor einem möglichen Abgang von Michael Olise in Richtung Premier League gewarnt.

„Der Reiz eines offenen Titelkampfs kann verlockend sein. Die Herausforderung in der Liga ist eine andere als in Deutschland, da es drei, vier Teams gibt, die in einem offenen Wettkampf um den Titel spielen“, zitiert die Sport-Bild Matthäus.

Wie lange bleibt Olise beim FC Bayern? Das denkt Matthäus

Trotzdem sei der Rekordmeister für Olise zurzeit „eine Wohlfühloase“, in welcher der französische Nationalspieler große Anerkennung erfahre.

„Die Mannschaft funktioniert, seine Scorer-Werte sind herausragend. Bei Bayern weiß man, was man hat. Das heißt aber nicht, dass er seine ganze Karriere bleibt“, erklärt Matthäus.

Matthäus kann sich Olise als Weltfußballer vorstellen

Olise zeigt derzeit die wohl stärksten Leistungen seiner bisherigen Karriere. In nur 28 Pflichtspielen schoss der Franzose bereits 14 Tore und legte 20 Treffer auf.