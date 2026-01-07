Einer für den FC Bayern? Matthäus schwärmt von Bundesliga-Star

SPORT1 07.01.2026 • 13:15 Uhr Yan Diomande glänzt in der Bundesliga und beim Afrika-Cup. Lothar Matthäus bescheinigt ihm die Qualitäten für den Sprung zum FC Bayern, rät ihm aber von diesem Schritt ab.

Geht es nach Lothar Matthäus, hat Bundesliga-Shootingstar Yan Diomande das Potenzial für den FC Bayern. Der TV-Experte schwärmt von RB Leipzigs Offensivspieler. Von einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister rät er dem 19-Jährigen derzeit dennoch ab.

„Diomande ist ein Riesenspieler. Das zeigt er jetzt auch mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup“, sagte Matthäus zu Sky: „Ich habe Diomande zwei-, dreimal spielen sehen - überragend, überragend, überragend!“

Fast schon zwangsläufig sei der flexibel einsetzbare Flügelspieler ein Kandidat für die Münchner - wenn auch nur einer von mehreren.

Matthäus rät Diomande noch von Bayern-Wechsel ab

„Ich würde Diomande jetzt nicht unbedingt empfehlen, den nächsten Schritt machen zu wollen. So weit ist er meiner Meinung nach noch nicht“, befand Matthäus und verwies auf den Werdegang des jungen Nationalspielers.

„Wir wissen ja, wo er herkommt, wie er zu RB Leipzig gekommen ist. Er hat vor zwei Jahren noch am College gespielt, war ein halbes Jahr bei einem Erstliga-Absteiger erfolgreich - deswegen hat ihn Leipzig ja geholt.“

RB hatte Diomande für rund 20 Millionen Euro von CD Leganes nach Deutschland gebracht, wo er in der laufenden Saison mit sieben Toren und vier Assists in 16 Spielen zu überzeugen wusste. Sein Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2030.

Matthäus gibt derweil auch zu bedenken, dass der FC Bayern derzeit keinen Bedarf auf den Flügeln habe. Erst ein Abgang in München werde Diomande zu einem womöglich konkreten Thema machen.