FC Bayern: Zeitraum für Musiala-Comeback offiziell verkündet

SID 06.01.2026 • 10:42 Uhr Der Superstar des FC Bayern hatte bereits angekündigt, „in den kommenden Wochen“ zurückkehren zu wollen. Jetzt äußert sich Christoph Freund.

Die Verantwortlichen von Rekordmeister Bayern München rechnen fest mit einem Comeback von Jamal Musiala noch in diesem Monat. „Ein Einsatz im Januar ist mehr als realistisch“, sagte Sportdirektor Christoph Freund im Interview mit Münchner Merkur/tz.

Zuletzt hatte bereits Musiala selbst angekündigt, „in den kommenden Wochen“ erste Einsatzminuten sammeln zu wollen.

Musiala werde „jetzt sukzessive Spielminuten bekommen“, führte Freund aus und lobte den 22-Jährigen in den höchsten Tönen: „Man merkt, wie sehr er alles gibt, um wieder auf dem Platz zu stehen. Er hat richtig Lust auf Fußball, auf den Alltag mit der Mannschaft, auf die Kabine. Er wirkt sehr positiv, das macht einfach Spaß zu sehen.“ Musiala, so Freund, „strahlt regelrecht“.

FC Bayern vor intensivem Programm

Musiala war nach seiner schweren Verletzung (Wadenbeinbruch, Sprunggelenksluxation), die er Anfang Juli im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain (0:2) erlitten hatte, kurz vor Weihnachten ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Die Bayern bestreiten am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg ihr erstes Pflichtspiel des neuen Jahres.