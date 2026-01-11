FC Bayern: Rückkehr? Das sagt Kimmich

Bayern-Star Joshua Kimmich hält eine schnelle Rückkehr auf den Platz für unrealistisch.
Rückkehr? Das sagt Kimmich
Wann kehrt Joshua Kimmich auf den Platz zurück? Der 30-Jährige dämpft die Erwartungen.
„Ich denke nicht. Schauen wir mal“, sagte der 30-Jährige nach dem Kantersieg gegen den VfL Wolfsburg (8:1) zu einem möglichen Comeback beim Auswärtsspiel am Mittwoch in Köln.
Kimmich fehlt den Bayern wegen Sprunggelenksproblemen seit Mitte Dezember. Seitdem verpasste er die Bundesliga-Spiele in Heidenheim (4:0) und gegen Wolfsburg.
„Jo Kimmich will immer pushen. Er will nicht ein Spiel mehr fehlen, als es sein muss. Wenn Jo zurückkommt, hoffe ich, dass das Problem definitiv gelöst ist und er wieder seinen Fußball spielen kann. Im Moment geht es in die richtige Richtun“, hatte Trainer Vincent Kompany am Samstag gesagt.