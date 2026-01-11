FC Bayern: Rückkehr? Das sagt Kimmich

Christopher Mallmann 11.01.2026 • 20:51 Uhr Wann kehrt Joshua Kimmich auf den Platz zurück? Der 30-Jährige dämpft die Erwartungen.

Bayern-Star Joshua Kimmich hält eine schnelle Rückkehr auf den Platz für unrealistisch.

„Ich denke nicht. Schauen wir mal“, sagte der 30-Jährige nach dem Kantersieg gegen den VfL Wolfsburg (8:1) zu einem möglichen Comeback beim Auswärtsspiel am Mittwoch in Köln.

Kimmich fehlt den Bayern wegen Sprunggelenksproblemen seit Mitte Dezember. Seitdem verpasste er die Bundesliga-Spiele in Heidenheim (4:0) und gegen Wolfsburg.