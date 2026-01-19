FC Bayern: Uli Hoeneß stichelt gegen Kritiker

Maximilian Huber 19.01.2026 • 10:48 Uhr Uli Hoeneß spricht über die Entwicklung von Lennart Karl und lobt Cheftrainer Vincent Kompany für den Mut, auf junge Spieler zu setzen. Gegen die Kritiker kann er sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen.

Uli Hoeneß hat lobende Worte über die Entwicklung von Lennart Karl verloren und Cheftrainer Vincent Kompany einen großen Anteil am steilen Aufstieg des 17-Jährigen attestiert.

Der 74-Jährige gab zu, dass er sich über das Einbinden vieler junger Talente in der Profimannschaft des FC Bayern freue. Allerdings wisse er auch, dass dies nur deshalb möglich ist, weil die Münchner im Transfersommer 2025 nicht all ihre Wunschspieler verpflichten konnten.

„Wenn alle Spieler, die man uns angedichtet hat, in München spielen würden, gäbe es keinen Lennart Karl in der ersten Mannschaft, gäbe es keinen Tom Bischof in der ersten Mannschaft“, sagte Hoeneß am Sonntag im Rahmen des Legends Cups im Gespräch mit Magenta Sport.

„Die ganze Politik, die wir im Sommer gemeinsam gemacht haben, indem wir den Kader klein gehalten haben und nicht so viele teure Spieler gekauft haben, wie es die Medien vor allem von uns verlangt haben. Dadurch ist der Kader klein geworden und immer, wenn es eng wurde, haben junge Spieler eine Chance bekommen“, führte Hoeneß aus und lobte Kompany für dessen Mut, jungen Spielern Vertrauen geschenkt zu haben. „Das ist das Geheimnis, dass der Trainer dazu bereit war.“

Hoeneß stichelt gegen Bayern-Kritiker

Hoeneß dürfte mit seinen Aussagen in erster Linie die nicht zustande gekommenen Wechsel von Florian Wirtz und Nick Woltemade zum FC Bayern gemeint haben. Um beide DFB-Stars bemühte sich der deutsche Rekordmeister wochenlang, ging aber jeweils leer aus.

Kompany sei „manchmal auch ein bisschen traurig“ darüber gewesen, „dass der ein oder andere Transfer nicht geklappt hat. Der Trainer hat nicht lamentiert, sondern hat die Ärmel hochgekrempelt. Was wir jetzt erleben, ist eine wunderbare Konsequenz.“

Trotz der gescheiterten Transfers spielt der FC Bayern eine unfassbar erfolgreiche Saison und ist in allen Wettbewerben noch vertreten.