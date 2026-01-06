FC Bayern: Upamecano reagiert auf Dreesens Ultimatum

Christopher Mallmann , Stefan Kumberger 06.01.2026 • 18:16 Uhr Dayot Upamecano meldet sich nach dem Ultimatum des FC Bayern zu Wort. Der Franzose verweist auf seinen Berater.

Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano hat auf das von Jan-Christian Dreesen jüngst gestellte Ultimatum reagiert - und dabei auf seinen Berater verwiesen.

„Für mich gibt es keinen Druck. Ich rede mit Max (Eberl; Anm. d. Red.) und mit Christoph (Freund; Anm. d. Red.). Alles gut. Ich hoffe, es gibt bald eine Lösung und ich kann weitermachen. Ich habe keine Deadline. [...] Ich habe dafür einen Berater und er macht es sehr gut“, sagte Upamecano nach dem Testspiel-Sieg des FC Bayern bei RB Salzburg (5:0).

Um die Zukunft des Franzosen herrscht seit Monaten ein zäher Vertragspoker. Der deutsche Rekordmeister würde den im Sommer auslaufenden Kontrakt gerne verlängern, bislang gab es aber keine Einigung mit der Upamecano-Seite. Seit Beginn des neuen Jahres darf der 27-Jährige offiziell mit anderen Vereinen verhandeln.

Dreesen stellt Upamecano ein Ultimatum

Bayern-Vorstandsboss Dreesen hatte am Montag erstmals ein Ultimatum ausgesprochen. „Das Ganze darf sich jetzt auch nicht mehr so lange ziehen. Ich will jetzt nur kein genaues Datum sagen, weil das steht dann morgen irgendwo“, sagte der 58-Jährige bei t-online.