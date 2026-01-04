"Ist natürlich klar, das es viel Gerede geben wird"

Vincent Wuttke 04.01.2026 • 19:32 Uhr Verlängert Harry Kane seinen Vertrag in München über 2027 hinaus? Bei einem Fantreffen gibt der Stürmer klare Hinweise.

Wie lange dürfen die Anhänger des FC Bayern noch über Glanzleistungen von Harry Kane jubeln? Beim Besuch des Fanclubs „Red White Bombers“ gab der Engländer am Sonntagabend Hinweise zu seiner Zukunft.

Der Stürmerstar hat ohnehin noch einen Vertrag bis 2027 beim deutschen Rekordmeister. Als er vor den rund 500 Anhängern gefragt wurde, wie viele Jahre er noch zu den Fanclubs kommt, antwortete Kane laut Bild: „Es ist natürlich klar, dass es viel Gerede jetzt geben wird über meinen Vertrag. Ich genieße es hier wirklich sehr! Ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, irgendwo anders zu sein. Und Tage wie dieser verfestigen das, wenn ich die Unterstützung der Fans sehe.“

Kane lässt aufhorchen

Seit Sommer 2023 hat sich der Engländer mit seinen Toren und seinem Auftreten in München zu einem großen Publikumsliebling entwickelt. Jedoch ist er bereits 32 Jahre alt und muss sich über seine Karriere Gedanken machen.

Bleibt er aber auch als Routinier über 2027 hinaus? „Das ist ganz sicher möglich! 100 Prozent. Es werden Gespräche geführt werden müssen. Das wird passieren. Mein Fokus ist jetzt auf dieser Saison. Aber es gibt momentan keinen Ort, wo ich lieber wäre“, betonte Kane.

Passend dazu verriet er auch, dass er weiter intensiv an seinen Deutschkenntnissen arbeitet: „Es ist sehr hart, um ehrlich zu sein. Aber ich versuche, weiter zwei Unterrichtsstunden pro Woche zu machen. Ich bin an einem Punkt, wo ich anfange, mehr und mehr zu verstehen, wenn die Jungs in der Kabine reden.“