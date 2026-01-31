Fix! FC Bayern holt neuen Campus-Boss

Johannes Vehren 31.01.2026 • 12:32 Uhr Der FC Bayern stellt seine sportliche Führungsebene im Nachwuchsbereich neu auf. Michael Wiesinger wird Nachfolger von Markus Weinzierl.

Neues Gesicht am Campus des FC Bayern! Wie der Klub am Samstagvormittag mitgeteilt hat, wird Michael Wiesinger ab dem 1. Mai neuer sportlicher Leiter im Nachwuchsbereich.

Der 53-Jährige kommt vom 1. FC Nürnberg, wo er aktuell der Leiter der Nachwuchsabteilung ist. Wiesinger wird damit der Nachfolger von Markus Weinzierl. Über dessen Zukunft bei den Bayern werden derzeit noch Gespräche geführt.

FC Bayern: Campus rückt mehr in den Fokus

„Der Campus rückt beim FC Bayern immer mehr in den Fokus. Das zeigen die aktuellen Einsatzzeiten unserer jungen Talente bei den Profis, allen voran Lennart Karl. Damit steigen auch die Aufgaben für uns im Alltag. Wir planen für immer mehr Spieler erfolgreich ihre Schritte in den Profifußball“, wird Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung, in der Pressemitteilung zitiert.

Weiter heißt es: „Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir mit Michael Wiesinger einen erfahrenen Nachwuchs-Manager dazugewonnen. Michael hat in Nürnberg über viele Jahre einen erfolgreichen Job gemacht und wir sind überzeugt, dass wir mit ihm für die Herausforderungen in der Zukunft noch besser aufgestellt sein werden als jetzt schon.“

Wiesinger schilderte, dass er eine „wunderbare Zeit als Nachwuchschef in Nürnberg“ hatte. „Jetzt freue ich mich sehr auf die spannende Aufgabe, zukünftig bei einem der größten Vereine der Welt in der Talente-Entwicklung verantwortlich mitzuwirken“, meinte der 53-Jährige.

Wiesinger war einst Spieler des FC Bayern

Als Profi war der gebürtige Burghausener bereits für den FC Bayern im Einsatz gewesen: Zwischen 1999 und 2001 trug Wiesinger zwei Jahre lang das Trikot der Münchner.