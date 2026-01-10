Gewagte Prophezeiung von Fredi Bobic tritt ein

Julius Schamburg 10.01.2026 • 08:43 Uhr Fredi Bobic gibt vor dem Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund einen gewagten Tipp ab. Der TV-Experte sollte richtig liegen.

Eintracht Frankfurt 3, Borussia Dortmund 3. Wer hätte das schon erahnen können?

Sky-Experte Fredi Bobic hatte da zumindest eine leise Vorahnung. Denn als Bobic vor dem Sechs-Tore-Spektakel zwischen seinen beiden ehemaligen Arbeitgebern von Moderatorin Britta Hofmann nach seinem Tipp gefragt wurde, prophezeite er eben genau dieses Ergebnis.

Bobics Tipp sorgt für Begeisterung

„Und was für eine Expertise von Fredi Bobic“, sagte Sky-Kommentator Frank Buschmann, nachdem das Spiel abgepfiffen wurde. „Das ist doch Wahnsinn“, fügte Florian Schmidt-Sommerfeld hinzu.

Zugegeben war Bobics 3:3-Tipp eine gewagte Prognose. „Wenn man mal eine 2:1-Heimsieg tippt, dann sage ich: ‚Ja komm.‘ Aber wie kann man denn ein 3:3 vorhersagen", war Buschmann begeistert.

Und während sich die Eintracht und der BVB mit je einem Punkt begnügen mussten, war im Nachlauf ein strahlender Bobic zu sehen. „Vermutlich der glücklichste Mann, hier im Stadion, steht neben mir“, sagte Hofmann: „Wir können es alle nicht glauben. Du auch nicht, das ist das Sympathische.“

Spektakulärer Schlagabtausch in Frankfurt

Bobic begann zu lachen. Was ihn bei dem Tipp wohl geritten hat? „Auf der einen Seite habe ich ja selbst beim BVB gespielt. Auf der anderen Seite war ich ja auch bei der Eintracht sehr glücklich. Irgendwie ist es bei zwei Ex-Vereinen dann immer schwierig zu sagen: ‚Die müssen jetzt gewinnen‘“, erklärte Bobic.

Also dachte der Experte schlichtweg an ein Unentschieden. „Und damit die Zuschauer und die Fans auch ihren Spaß haben, soll es dann ein 3:3 sein - und kein 0:0. Dann ist es auch ein Spektakel.“