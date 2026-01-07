Große Sorge um einen früheren Superstar der Bundesliga

Maximilian Lotz 07.01.2026 • 20:17 Uhr Der frühere Premier-League- und Bundesliga-Superstar Kevin Keegan ist schwer erkrankt. Ex-Klub FC Liverpool sichert dem zweimaligen Ballon-d‘Or-Gewinner Unterstützung zu.

England-Idol Kevin Keegan ist an Krebs erkrankt. Das gab sein früherer Klub FC Liverpool am Mittwoch bekannt und verwies auf ein entsprechendes Statement von Keegans Familie.

Der 74-Jährige habe sich demnach wegen anhaltender Bauchbeschwerden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus begeben, teilten Keegans Angehörige mit: „Diese Untersuchungen haben eine Krebsdiagnose ergeben, weshalb Kevin sich einer Behandlung unterziehen wird.“

Krebs-Diagnose: FC Liverpool sichert Keegan Unterstützung zu

Keegan sei dem Ärzteteam für deren Betreuung sehr dankbar, hieß es weiter. Darüber hinaus bitte die Familie um die Wahrung ihrer Privatsphäre.

Der FC Liverpool sicherte Keegan seine volle Unterstützung zu.

Keegan gilt bei den Reds als legendärer Spieler. In 323 Spielen schoss er 100 Tore und war damit zwischen 1971 und 1977 maßgeblich am Gewinn von drei Meistertiteln, drei Europapokaltriumphen und einem Titelgewinn im FA Cup beteiligt.

Keegan prägte erfolgreiche Ära beim HSV

Anschließend wechselte der Angreifer für 2,2 Millionen Mark zum Hamburger SV in die Bundesliga. Dort prägte der begnadete Dribbler ebenfalls eine der erfolgreichsten Zeiten der Klubgeschichte entscheidend mit.

Drei Jahre lang flitzte die „Mighty Mouse“ für den HSV über den Rasen und wurde mit dem Klub 1979 Deutscher Meister. Mit 17 Treffern war er damals bester Torschütze des legendären Teams mit Horst Hrubesch, Felix Magath, Manfred Kaltz, Jimmy Hartwig und Keeper Rudi Kargus.

Während seiner Zeit in Hamburg wurde Keegan zweimal zu Europas Fußballer des Jahres gekürt (1978, 1979).

Anschließend kehrte Keegan nach England zurück und lief dort noch für den FC Southampton und Newcastle United auf. Seine Karriere ließ er dann in Kuala Lumpur und Australien ausklingen.

England schied unter Keegan bei der EM 2000 in der Vorrunde aus

Später arbeitete Keegan als Trainer. Newcastle United (1993) und Manchester City (2002) führte er jeweils als Zweitligameister in die Premier League. Von Februar 1999 bis Oktober 2000 war er Trainer der englischen Nationalmannschaft.