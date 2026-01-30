Gute Nachrichten beim BVB: Kovac vermeldet Rückkehrer

Niklas Senger 30.01.2026 • 15:22 Uhr Die Verletzungssorgen bei Borussia Dortmund lichten sich allmählich. Niko Kovac vermeldet am Freitag positive Neuigkeiten.

Borussia Dortmund kann vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) wieder etwas aufatmen. Trainer Niko Kovac vermeldet auf der Pressekonferenz vor der Partie positive Neuigkeiten – besonders mit Blick auf die Verletzungssorgen in der Defensive.

„Es sieht so aus, dass wir mit Niklas Süle wieder einen hatten, der mit der Mannschaft trainiert hat. Das heißt, er ist also wieder genesen“, bestätigte Kovac am Freitag.

Der Innenverteidiger hatte zuletzt zwei Spiele mit Rückenproblemen verpasst. Nach dem vorzeitigen Abgang von Aarón Anselmino und einem Infekt bei Waldemar Anton stand der BVB besonders gegen Inter Mailand vor einem Engpass in der Defensive.

Sabitzer zurück im BVB-Kader? Kovac schließt nichts aus

Auch Marcel Sabitzer habe nach Wadenproblemen „wieder viel mehr auf dem Platz“ gemacht, erklärte Kovac. Zwar trainierte der Mittelfeldspieler noch nicht mit der Mannschaft, dennoch sei es „nicht ausgeschlossen, dass er zumindest auf der Bank Platz nehmen kann“.

Zu den weiteren Rückkehrern zählen zudem Salih Özcan, der in der Champions League nicht spielberechtigt ist, und Daniel Svensson, der gegen Inter aufgrund einer Rotsperre fehlte.