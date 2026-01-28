Newsticker
Champions League: Bitterer BVB-Ausfall!

Bitterer BVB-Ausfall

Waldemar Anton wird dem BVB gegen Inter Mailand fehlen. Damit vergrößern sich die Personalnöte in der Defensive.
Borussia Dortmund muss den überraschenden Abgang von Aaron Anselmino verkraften, der zum FC Chelsea zurückkehrt. SPORT1-Reporter Manfred Sedlbauer berichtet, wie der BVB auf den plötzlichen Abgang reagiert.
Niklas Senger
Borussia Dortmund muss vor dem Abschluss der Champions-League-Ligaphase gegen Inter Mailand (ab 21 Uhr im LIVETICKER) offenbar den nächsten bitteren Ausfall verkraften. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Waldemar Anton die Partie aufgrund eines Infekts verpassen.

Nach dem Abgang von Aaron Anselmino und der Verletzung von Niklas Süle (Rücken) dürfte die Dreierkette von Niko Kovac am Mittwochabend somit aus Nico Schlotterbeck, Kapitän Emre Can und Ramy Bensebaini bestehen. Damit muss der Trainer seine Abwehr vor dem Kracher abermals umstellen.

BVB-Youngster zurück im Kader

Der BVB steht bereits jetzt vor einem Personalengpass in der Defensive, muss jedoch auch in den weiteren Mannschaftsteilen auf wichtige Spieler verzichten. Marcel Sabitzer fehlt gegen Inter weiterhin mit Wadenbeschwerden, während Daniel Svensson die Partie aufgrund einer Rotsperre verpasst.

Zurück in den Kader kehrt aufgrund der Personalsorgen auch Youngster Felippo Mane, der am ersten Spieltag der Bundesliga noch in der Startelf stand, in der Folge aber nur noch in der U23 zum Einsatz kam.

