Champions League: Bitterer BVB-Ausfall!

Niklas Senger 28.01.2026 • 15:11 Uhr Waldemar Anton wird dem BVB gegen Inter Mailand fehlen. Damit vergrößern sich die Personalnöte in der Defensive.

Borussia Dortmund muss vor dem Abschluss der Champions-League-Ligaphase gegen Inter Mailand (ab 21 Uhr im LIVETICKER) offenbar den nächsten bitteren Ausfall verkraften. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Waldemar Anton die Partie aufgrund eines Infekts verpassen.

Nach dem Abgang von Aaron Anselmino und der Verletzung von Niklas Süle (Rücken) dürfte die Dreierkette von Niko Kovac am Mittwochabend somit aus Nico Schlotterbeck, Kapitän Emre Can und Ramy Bensebaini bestehen. Damit muss der Trainer seine Abwehr vor dem Kracher abermals umstellen.

BVB-Youngster zurück im Kader

Der BVB steht bereits jetzt vor einem Personalengpass in der Defensive, muss jedoch auch in den weiteren Mannschaftsteilen auf wichtige Spieler verzichten. Marcel Sabitzer fehlt gegen Inter weiterhin mit Wadenbeschwerden, während Daniel Svensson die Partie aufgrund einer Rotsperre verpasst.