Champions League: Bitterer BVB-Ausfall!

Borussia Dortmund muss vor dem Abschluss der Champions-League-Ligaphase gegen Inter Mailand (ab 21 Uhr im LIVETICKER) offenbar den nächsten bitteren Ausfall verkraften. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Waldemar Anton die Partie aufgrund eines Infekts verpassen.
Bitterer BVB-Ausfall
Nach dem Abgang von Aaron Anselmino und der Verletzung von Niklas Süle (Rücken) dürfte die Dreierkette von Niko Kovac am Mittwochabend somit aus Nico Schlotterbeck, Kapitän Emre Can und Ramy Bensebaini bestehen. Damit muss der Trainer seine Abwehr vor dem Kracher abermals umstellen.
BVB-Youngster zurück im Kader
Der BVB steht bereits jetzt vor einem Personalengpass in der Defensive, muss jedoch auch in den weiteren Mannschaftsteilen auf wichtige Spieler verzichten. Marcel Sabitzer fehlt gegen Inter weiterhin mit Wadenbeschwerden, während Daniel Svensson die Partie aufgrund einer Rotsperre verpasst.
Zurück in den Kader kehrt aufgrund der Personalsorgen auch Youngster Felippo Mane, der am ersten Spieltag der Bundesliga noch in der Startelf stand, in der Folge aber nur noch in der U23 zum Einsatz kam.