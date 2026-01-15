HSV gegen Gladbach: Entscheidung nach Stadion-Sorgen gefallen

SPORT1 15.01.2026 • 14:57 Uhr Das HSV-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach kann endlich wie geplant stattfinden. Nach intensiver Arbeit von Höhenrettern entspannt sich die Lage auf dem Volksparkstadion-Dach.

Erleichterung beim HSV: Das Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag um 15.30 Uhr kann planmäßig stattfinden.

Am Donnerstag gab der Verein nach erneuter Prüfung der Stadionlage im Volksparkstadion grünes Licht für die Austragung der Partie.

HSV gegen Gladbach kann stattfinden

Knapp 44 Stunden nach der Absage des Heimspiels gegen Bayer Leverkusen bewerteten Fachstatiker und HSV-Verantwortliche die Situation neu. Der Einsatz von Höhenrettern sowie das anhaltende Tauwetter entschärften die wetterbedingten statischen Risiken im Bereich des Stadiondachs, die am Dienstag zur kurzfristigen Spielabsage geführt hatten.

„Wir freuen uns sehr, dass sich die Lage dank der zielgerichteten Arbeit der Höhenretter und dank der unterstützenden Plustemperaturen entspannt hat“, sagt Daniel Nolte, Direktor Stadion beim HSV.