HSV gegen Leverkusen wird am 4. März nachgeholt

Das abgesagte Spiel in der Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen wird am Mittwoch, den 4. März nachgeholt. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bekannt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr, übertragen wird die Begegnung von Sky.
Fix! Dann spielt der HSV gegen Bayer
Die Partie in der Fußball-Bundesliga war wegen statischen Risiken am Stadiondach, die durch das Wetter verursacht wurden, abgesagt worden.
Die Partie des 17. Spieltages war ursprünglich für den vergangenen Dienstag angesetzt gewesen. Wenige Stunden vor dem Anpfiff wurde die Begegnung wegen „wetterbedingten statischen Risiken im Bereich des Stadiondachs“ jedoch abgesagt, das Hamburger Volksparkstadion war aus diesem Grund kurzfristig gesperrt worden.
Am vorigen Wochenende fielen bereits die Spiele zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim sowie dem FC St. Pauli und RB Leipzig den winterlichen Bedingungen im Norden zum Opfer. Beide Partien werden am Dienstag, den 27. Januar um 20.30 Uhr nachgeholt.