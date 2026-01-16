Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

HSV gegen Leverkusen wird am 4. März nachgeholt

Fix! Dann spielt der HSV gegen Bayer

Die Partie in der Fußball-Bundesliga war wegen statischen Risiken am Stadiondach, die durch das Wetter verursacht wurden, abgesagt worden.
Der Hamburger SV kann am Wochenende sein Bundesligaspiel ausrichten. Doch wie steht es um das Dach des Volksparkstadions, das zur Spielabsage unter der Woche führte?
SID
Die Partie in der Fußball-Bundesliga war wegen statischen Risiken am Stadiondach, die durch das Wetter verursacht wurden, abgesagt worden.

Das abgesagte Spiel in der Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen wird am Mittwoch, den 4. März nachgeholt. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bekannt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr, übertragen wird die Begegnung von Sky.

Die Partie des 17. Spieltages war ursprünglich für den vergangenen Dienstag angesetzt gewesen. Wenige Stunden vor dem Anpfiff wurde die Begegnung wegen „wetterbedingten statischen Risiken im Bereich des Stadiondachs“ jedoch abgesagt, das Hamburger Volksparkstadion war aus diesem Grund kurzfristig gesperrt worden.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Am vorigen Wochenende fielen bereits die Spiele zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim sowie dem FC St. Pauli und RB Leipzig den winterlichen Bedingungen im Norden zum Opfer. Beide Partien werden am Dienstag, den 27. Januar um 20.30 Uhr nachgeholt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite