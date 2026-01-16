Krösche zählt Toppmöller an: "Können so nicht weitermachen"

SID 16.01.2026 • 23:25 Uhr "Wir besprechen das jetzt", sagte Krösche auf die Frage nach der Zukunft von Toppmöller.

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat nach dem 3:3 bei Werder Bremen ein klares Bekenntnis zu Trainer Dino Toppmöller vermieden. "Wir besprechen das jetzt. Wir müssen die Themen angehen und sehen, dass wir solche Leistungen nie wieder zeigen", sagte Krösche auf die Frage nach der Zukunft von Toppmöller.

Frankfurt hat bereits 39 Gegentore kassiert, so viele wie keine andere Mannschaft der Liga. "Es ist wichtig, dass wir die Dinge jetzt mal besprechen, denn es sind immer wieder die gleichen Fehler. So können wir nicht weitermachen, so können wir nicht auftreten. Wir sind Eintracht Frankfurt und wir haben einen Anspruch an uns selber, wie wir Fußball spielen wollen", sagte Krösche.