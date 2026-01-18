Unheimliche Serie: Werder Bremen "killt" nächsten Trainer

SID 18.01.2026 • 13:02 Uhr Vier Trainer erleben gegen Werder ihr letztes Spiel im Amt. Nun hat es auch Dino Toppmöller erwischt.

Werder Bremen erweist sich in dieser Saison als gefährlich für gegnerische Trainer: Einschließlich der Entlassung von Eintracht Frankfurts Chefcoach Dino Toppmöller am Sonntag musste schon zum vierten Mal ein Trainer unmittelbar nach einem Aufeinandertreffen mit den Hanseaten gehen.

Frankfurt hatte am Freitag beim 3:3 noch einen glücklichen Punkt gerettet - dennoch senkte die Führung der Hessen den Daumen über Toppmöller.

Der nächste Werder-Gegner muss nicht zittern

Zuvor hatte auch schon Paul Simonis (VfL Wolfsburg), Erik ten Hag (Bayer Leverkusen) und Gerardo Seoane (Borussia Mönchengladbach) das Schicksal ereilt.