Unheimliche Serie: Werder Bremen "killt" nächsten Trainer

Das Aus von Trainer Dino Toppmöller bei Eintracht Frankfurt besiegelt. Die Runde im SPORT1 Doppelpass reagiert live auf diese Meldung.
SID
Werder Bremen erweist sich in dieser Saison als gefährlich für gegnerische Trainer: Einschließlich der Entlassung von Eintracht Frankfurts Chefcoach Dino Toppmöller am Sonntag musste schon zum vierten Mal ein Trainer unmittelbar nach einem Aufeinandertreffen mit den Hanseaten gehen.

Frankfurt hatte am Freitag beim 3:3 noch einen glücklichen Punkt gerettet - dennoch senkte die Führung der Hessen den Daumen über Toppmöller.

Der nächste Werder-Gegner muss nicht zittern

Zuvor hatte auch schon Paul Simonis (VfL Wolfsburg), Erik ten Hag (Bayer Leverkusen) und Gerardo Seoane (Borussia Mönchengladbach) das Schicksal ereilt.

Nächster Gegner der Bremer ist Bayer Leverkusen am kommenden Samstag. Bei der Werkself sitzt Kasper Hjulmand aber sicher im Sattel.

