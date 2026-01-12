"Macht Spaß": Bayern-Offensive brilliert weiter

SID 12.01.2026 • 05:59 Uhr Unglaubliche 63 Tore hat der Rekordmeister nach 16 Bundesliga-Spielen bereits erzielt.

Mit einem breiten Grinsen im Gesicht schlug Vincent Kompany mit seinen Co-Trainern ab, das Offensivspektakel seiner Spieler zum Jahresauftakt hatte auch den Trainer des FC Bayern in beste Stimmung versetzt.

„Bei so einer Leistung gibt es natürlich viele Dinge, mit denen man zufrieden ist“, sagte Kompany nach dem fulminanten 8:1 (2:1) gegen den VfL Wolfsburg.

Bayern schießt mehr Tore als der BVB und RB zusammen

Vor allem die Offensive des deutschen Rekordmeisters hatte bei Fans und Verantwortlichen einmal mehr für Staunen gesorgt. Nach 16 Spieltagen haben die Bayern, die ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf elf Punkte ausbauten, in der Liga bereits unglaubliche 63 Tore erzielt - und damit vier mehr als die ersten „Verfolger“ Dortmund und Leipzig zusammen.

„Es steht 5:1, 6:1, wir wechseln, bringen junge Spieler und schießen trotzdem noch zwei, drei Tore. Das ist gerade genau unsere Mentalität“, schwärmte Sportvorstand Max Eberl: „Wir haben immer Spieler, die etwas Besonderes machen können und das ist dann schon schön und macht Spaß.“ Auch Kompany hob die „individuelle Qualität“ seiner Spieler hervor: „Das ist eine unserer Stärken, dass viele Jungs Tore machen können.“

Vor allem die laut Eberl „außergewöhnliche“ Flügelzange mit Michael Olise und Luis Díaz hatte gegen Wolfsburg brilliert. Einen Vergleich zu Arjen Robben und Franck Ribéry wollte Kompany jedoch (noch) nicht durchgehen lassen. „Dafür habe ich zu viel Respekt vor diesen beiden“, sagte der Belgier. Olise und Díaz müssten „ihren eigenen Weg gehen. Wenn irgendwann der große Titel da ist können wir vielleicht über dieses Thema sprechen.“