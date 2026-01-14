BVB: Guirassy-Jokertor freut Kovac

SID 14.01.2026 • 05:41 Uhr Serhou Guirassy hat seine Durststrecke in der Bundesliga beendet. Trainer Niko Kovac freut sich mit ihm.

Nach dem Jokertor von Serhou Guirassy nach langer Bundesliga-Durststrecke atmete auch Niko Kovac auf. „Manchmal muss man von der Bank kommen, damit der Druck abfällt, wenn mehr Platz in der zweiten Halbzeit ist“, sagte der Trainer von Borussia Dortmund nach dem 3:0 (1:0) gegen Werder Bremen bei Sky.

Der Coach hatte den seit Ende Oktober erfolglosen Torjäger erstmals in dieser Saison in einem Bundesligaspiel auf die Bank gesetzt. Guirassy musste bis zur 67. Minute warten, ehe er aufs Feld durfte - und dann schenkten ihm die Bremer auch noch das so sehnlichst erhoffte Tor. Einen kapitalen Fehler im Aufbau nutzte er eiskalt zum 3:0 (83.).

Bundesliga: Guirassy erzielt sechstes Saisontor

„Manchmal braucht man im Leben auch Glück“, sagte Kovac, „in den letzten Spielen hatte er nicht das Quäntchen Glück. Ich hoffe, dass es in der Rückserie besser weitergeht.“ Es war erst das sechste Saisontor für Guirassy in der Bundesliga.