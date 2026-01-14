Neues Goretzka-Gerücht aus Italien

SID 14.01.2026 • 09:59 Uhr Bayern-Star Leon Goretzka soll bei einem italienischen Topklub laut eines Medienberichts „eine Option“ sein.

Der italienische Traditionsklub AC Mailand ist offenbar an einer Verpflichtung von Leon Goretzka von Bayern München interessiert.

Der 30-Jährige sei „eine Option“ für die Nachfolge von Luka Modric, schreibt die Gazzetta dello Sport. Zwar hoffe Milan weiter auf einen Verbleib des kroatischen Altstars (40), doch parallel laufen bereits die Planungen für die Zeit nach Modric.ä

Der Vertrag von Nationalspieler Goretzka in München läuft im Sommer aus, die Bayern sollen bereit sein, ihn abzugeben.

Milan nimmt offenbar Kontakt zu Goretzka auf

Laut dem Gazzetta-Bericht soll Milan erste Kontakte mit dem Spieler aufgenommen haben. Das Blatt schrieb vom Traum einer „deutschen AC Mailand“, nachdem der Klub im Dezember bereits Niclas Füllkrug verpflichtet hatte.