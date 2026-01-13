Serie A: Füllkrug erleidet offenbar bitteren Rückschlag

SPORT1 13.01.2026 • 18:56 Uhr Niclas Füllkrug fällt bis auf Weiteres aus. Der DFB-Stürmer erleidet offenbar den nächsten verletzungsbedingten Rückschlag.

Niclas Füllkrug hat sich im Ligaspiel gegen die AC Florenz verletzt. Das berichten mehrere italienische Medien übereinstimmend.

Die Zeitung Gazzetta dello Sport schreibt von einem gebrochenen Zeh. Die Fraktur soll bereits am Dienstagmorgen behandelt worden sein.

Serie A: So lange fällt Füllkrug aus

„Der Deutsche wird am Donnerstag in Como und mit ziemlicher Sicherheit auch am Sonntag gegen Lecce nicht dabei sein”, heißt es in dem Bericht. Die AC Mailand hoffe, den Angreifer im Spiel gegen die AS Roma am 25. Januar wieder einsetzen zu können. Vieles werde „von den Behandlungen und der Schmerzgrenze der Nummer 9 abhängen.“