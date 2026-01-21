Wechsel-Coup! Dzeko landet schon heute Abend

Manfred Sedlbauer 21.01.2026 • 16:46 Uhr Torjäger Edin Dzeko soll die Offensive des Zweitligisten verstärken. Bereits am Mittwoch wird er in Deutschland erwartet.

Ankunft noch am Mittwoch gegen 21 Uhr, Medizincheck am Donnerstag: Der Wechsel des bosnischen Torjägers Edin Dzeko zum Fußball-Zweitligisten Schalke 04 steht unmittelbar bevor. Unter anderem die Funke Mediengruppe berichtete vor einem konkreten Zeitplan und einem Durchbruch in den Verhandlungen mit Dzekos aktuellem Klub AC Florenz. Es herrsche Einigkeit, der Spieler hatte sich dem Vernehmen nach bereits zuvor für die Rückkehr nach Deutschland entschieden.

Der Vertrag des 39-Jährigen in Florenz läuft noch bis Sommer, beim Zweitliga-Tabellenführer könnte er der Offensive zu mehr Schwung verhelfen. Bislang hat S04 in der Winter-Transferperiode noch keine neuen Spieler verpflichtet, nach 18 Spieltagen hat das Team lediglich 22 Tore erzielt.

Dzeko, 2009 deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg, ein Jahr später Bundesliga-Torschützenkönig, ist in Florenz unzufrieden. Er kam bislang nur selten über eine Jokerrolle hinaus, auf Schalke könnte er deutlich mehr Spielzeit bekommen.

Der 146-malige Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina (72 Tore) hat angeblich einen guten Draht zu Schalke-Trainer Miron Muslic, der als Kind vor dem Bürgerkrieg in Bosnien nach Österreich flüchtete, und zu Abwehrchef Nikola Katic, der seit 2024 sein Mitspieler im bosnischen Team ist.

-----