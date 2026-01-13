Kompany scherzt wegen Musiala-Comeback

Maximilian Lotz , Stefan Kumberger 13.01.2026 • 10:53 Uhr Vincent Kompany sehnt das Comeback von Jamal Musiala herbei, bremst aber noch etwas. Zugleich freut sich der Bayern-Coach auf ein „positives Problem“.

Das Warten auf das ersehnte Comeback von Jamal Musiala beim FC Bayern geht vorerst weiter - Trainer Vincent Kompany scherzte über die Gründe.

Es gebe keine Probleme, betonte Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel beim 1. FC Köln (Mittwoch, 20.30 Uhr im LIVETICKER) - und ergänzte schmunzelnd: „Das Problem ist, wir haben zu viele Spiele und wir reden einfach zu oft miteinander. Die Frequenz unserer PKs ist momentan zu hoch und ein Körper braucht ein bisschen mehr Zeit.“

Bayern-Trainer Kompany über Musiala: „Alles läuft gut“

Bei der angestrebten Rückkehr auf den Platz läuft bei Musiala weiterhin alles nach Plan, wie Kompany bekräftigte: „Alles läuft gut. Er trainiert fast immer alles mit und macht sogar viel extra. Das ist ein gutes Zeichen und es wird irgendwann bald so weit sein, dass er dabei ist.“

Die Partie in Köln komme aber noch zu früh für den Offensivstar. Der 22-Jährige hatte sich im Sommer bei der Klub-WM in den USA einen Wadenbeinbruch und eine Sprunggelenksluxation zugezogen. Vor dem Jahreswechsel war Musiala wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Kompany fiebert generell seiner Rückkehr entgegen - auch mit Blick auf den dann zunehmenden Konkurrenzkampf. „Ich freue mich auf diesen Moment, aber riesig“, sagte der Belgier auf SPORT1-Nachfrage. „Klar haben wir immer einen Plan. Wir versuchen immer weiter zu denken, wie das gesamte Puzzle passt.“

Kompany hofft auf „positives Problem“

Man könne aber zum jetzigen Zeitpunkt angesichts der großen Anzahl von Spielen noch nicht alles wissen, führte Kompany weiter aus: „Irgendwann kommen die Entscheidungen.“

Hoffentlich sei Musiala „ganz schnell wieder zurück“, ergänzte der Bayern-Coach. „Dann wird er auch die Zeit bekommen, wieder auf sein Niveau zu kommen. Also: kein Druck von uns aus. Und wenn er wieder auf seinem Niveau ist, dann hoffe ich, dass wir ein positives Problem haben in der Zukunft.“

Und er betonte: „Ich will diese Situation genießen. Ich möchte sie haben, so schnell wie möglich. Aber ich weiß, dass es noch ein bisschen dauert.“

Matthäus gibt Musiala-Prognose ab

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rechnet damit, dass die Bayern durch das Comeback von Musiala nochmals einen Schub bekommen werden.

„Wenn Jamal Musiala bald in dieses intakte Team zurückkehrt, wird er sehr viel Qualität mitbringen, die wir schon in den vergangenen Jahren bewundern durften“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.