"Alles wieder auf Null“ - Kompany bremst nach Bayern-Rekord

Die Bayern freuen sich über die beste Hinrunde der Bundesliga-Geschichte, geben aber bereits neue Ziele aus.

Nach der besten Hinrunde der Bundesliga-Geschichte geriet Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany ins Grübeln. „Es ist eigentlich ein innerlicher Konflikt mit meiner Mentalität, dass wir mitten in der Saison schon einen Rekord bejubeln, weil das ist kein Titel“, sagte der Belgier nach dem 3:1 (1:1) beim Aufsteiger 1. FC Köln.

Aber es sei „so unfassbar schwierig“ einen Rekord aufzustellen. „Deswegen sage ich den Jungs: ‚Das habt ihr geschafft. Gratulation.‘ Und ab morgen startet die Rückrunde und dann ist alles wieder auf Null“, blickte Kompany nach vorn.

Bayern mit bester Hinrunde der Geschichte

Serge Gnabry (45.+5), Min-Jae Kim (71.) und Lennart Karl (84.) drehten die Partie nach der Kölner Führung durch Linton Maina (41.) für die Münchner, die die Hinrunde mit 47 Punkten und dem um 19 Tore besseren Torverhältnis im Vergleich zur alten Bestmarke in der Saison 2013/14 unter Startrainer Pep Guardiola beendeten. Die elf Punkte Vorsprung nach der ersten Saisonhälfte auf den BVB sind zudem eingestellter Ligarekord.