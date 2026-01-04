Nächster BVB-Abgang? Dortmund will auch ihn noch abgeben

Manfred Sedlbauer , Vincent Wuttke 04.01.2026 • 17:34 Uhr Julien Duranville ist beim BVB aktuell nicht gefragt. Nach SPORT1-Informationen soll er im Winter verliehen werden - möglicherweise an seinen Ex-Klub.

Beim BVB ist Julien Duranville aktuell nicht gefragt. Der Flügelstürmer hat in dieser Saison noch keine Minute bei den Profis gesammelt und nur zweimal in der Reserve in der Regionalliga gespielt - auch wegen einer Schultereckgelenkssprengung, die den 19-Jährigen lange außer Gefecht gesetzt hat.

Nach Pascal Groß und Cole Campbell könnte nun auch Duranville Borussia Dortmund im Winter verlassen. Nach SPORT1-Informationen arbeiten die Verantwortlichen daran, dass der Belgier den Verein noch per Leihe verlassen soll. Unter den möglichen Abnehmern ist sein Ex-Verein RSC Anderlecht.

BVB: Duranville bislang ohne Glück

Duranville hat die gesamte Jugend beim Verein in Belgien verbracht, bevor er im Januar 2023 für 8,5 Millionen Euro nach Dortmund ging.

Den Durchbruch schaffte der trickreiche Offensivmann aber vor allem aufgrund immer wiederkehrender Verletzungen aber nie wirklich. Bis dato kommt er deshalb nur auf 15 Bundesliga-Einsätze - keiner davon über 90 Minuten - und blieb ohne Tor.