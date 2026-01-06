Nächster Stürmer: Mainz holt Silas aus Stuttgart

SID 06.01.2026 • 20:51 Uhr Silas Katompa Mvumpa stürmt in der Rückrunde für Mainz 05. Der 27-Jährige soll dem Schlusslicht im Abstiegskampf helfen. Er ist nicht der einzige Neue in diesem Winter.

Der FSV Mainz 05 rüstet im Abstiegskampf der Bundesliga weiter auf und hat Silas Katompa Mvumpa verpflichtet.

Der 27-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart zum Schlusslicht, über Transfermodalitäten und Vertragsinhalte machten beide Klubs am Dienstagabend keine Angaben.

Nach Medienberichten erhält Stuttgart eine geringe Ablösesumme, die sich durch Bonuszahlungen im Falle des Mainzer Klassenerhalts erhöhen kann. Silas‘ Vertrag beim VfB wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

Bundesliga: Mainz holt schon zweiten Stürmer

„Mit Silas verbindet jeder sofort Schnelligkeit, Durchsetzungsstärke und Torgefahr, die er beim VfB Stuttgart bereits eindrucksvoll bewiesen hat“, sagte der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert: „Er ist eine Verstärkung für unseren Kader und bringt nochmal neue Facetten in unser Offensivspiel.“

Wenige Tage zuvor hatte Mainz bereits Stürmer Phillip Tietz vom direkten Konkurrenten FC Augsburg verpflichtet.