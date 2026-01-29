Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Wechsel fix! Leipzig holt neuen Defensiv-Talent

Leipzig verpflichtet Defensiv-Talent

RB Leipzig hat Abwehrtalent Abdoul Koné von Stade Reims unter Vertrag genommen. Der 20-Jährige kommt allerdings erst im Sommer zu den Sachsen.
Kone wechselt zu RB Leipzig
Kone wechselt zu RB Leipzig
© IMAGO/SID/FEP
SPORT1
RB Leipzig hat Abwehrtalent Abdoul Koné von Stade Reims unter Vertrag genommen. Der 20-Jährige kommt allerdings erst im Sommer zu den Sachsen.

Was sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hatte, ist nun offiziell: RB Leipzig verpflichtet Abwehrtalent Abdoul Koné vom französischen Zweitligisten Stade Reims. Der 20-Jährige wird allerdings erst im kommenden Sommer zu den Sachsen stoßen.

Medienberichten zufolge überweist der Klub inklusive Bonuszahlungen bis zu 21 Millionen Euro für den Innenverteidiger, der einen Vertrag bis 2031 unterschreibt. Bis zum Saisonende bleibt Koné auf Leihbasis in Reims. Diese soll Bedingung der Franzosen für den vorzeitigen Transfer gewesen sein.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Das zeichnet Leipzigs Neuzugang aus

„Wir freuen uns sehr, dass wir Abdoul trotz starker Konkurrenz bereits jetzt verpflichten und uns damit ein großes Talent auf der Innenverteidiger-Position sichern konnten“, wird RB-Sportchef Marcel Schäfer zitiert: „Abdoul ist ein großer und physischer Abwehrspieler, der Zweikampf- und Kopfballstärke mitbringt und über eine extrem hohe Endgeschwindigkeit verfügt.“

Der Franzose debütierte im Mai 2024 in der Ligue 1, bestritt insgesamt sieben Erstliga-Spiele und absolvierte in der laufenden Saison 18 Pflichtspiele (ein Tor, ein Assist) in der zweiten franzöischen Liga.

„Ich freue mich sehr, mit dem Wechsel zu RB Leipzig den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen zu können und ab Sommer für RB auflaufen zu dürfen. Die Spielweise und die Ausrichtung des Clubs passen optimal zu meinen Entwicklungszielen“, betonte Koné.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite