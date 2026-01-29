Wechsel fix! Leipzig holt neuen Defensiv-Talent

Was sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hatte, ist nun offiziell: RB Leipzig verpflichtet Abwehrtalent Abdoul Koné vom französischen Zweitligisten Stade Reims. Der 20-Jährige wird allerdings erst im kommenden Sommer zu den Sachsen stoßen.
Leipzig verpflichtet Defensiv-Talent
Medienberichten zufolge überweist der Klub inklusive Bonuszahlungen bis zu 21 Millionen Euro für den Innenverteidiger, der einen Vertrag bis 2031 unterschreibt. Bis zum Saisonende bleibt Koné auf Leihbasis in Reims. Diese soll Bedingung der Franzosen für den vorzeitigen Transfer gewesen sein.
Das zeichnet Leipzigs Neuzugang aus
„Wir freuen uns sehr, dass wir Abdoul trotz starker Konkurrenz bereits jetzt verpflichten und uns damit ein großes Talent auf der Innenverteidiger-Position sichern konnten“, wird RB-Sportchef Marcel Schäfer zitiert: „Abdoul ist ein großer und physischer Abwehrspieler, der Zweikampf- und Kopfballstärke mitbringt und über eine extrem hohe Endgeschwindigkeit verfügt.“
Der Franzose debütierte im Mai 2024 in der Ligue 1, bestritt insgesamt sieben Erstliga-Spiele und absolvierte in der laufenden Saison 18 Pflichtspiele (ein Tor, ein Assist) in der zweiten franzöischen Liga.
„Ich freue mich sehr, mit dem Wechsel zu RB Leipzig den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen zu können und ab Sommer für RB auflaufen zu dürfen. Die Spielweise und die Ausrichtung des Clubs passen optimal zu meinen Entwicklungszielen“, betonte Koné.
-----
Mit Sport-Informations-Dienst (SID)