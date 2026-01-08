Schnappt sich Bayern auch den Karl-Bruder?

SPORT1 08.01.2026 • 11:10 Uhr Spielt bald auch der jüngere Bruder von Lennart Karl beim FC Bayern? Offenbar gibt es entsprechende Überlegungen.

Lennart Karl ist der Shootingstar beim FC Bayern. Der 17-Jährige ist längst ein wichtiger Bestandteil im Kader des Rekordmeisters und hat große Ambitionen: Stichwort Real Madrid. Laut Bild könnte es, geht es nach den FCB-Bossen, schon bald zwei Spieler mit dem Nachnamen Karl im Klub geben.

Demnach haben die Münchner den 12-jährigen Vincent Karl auf dem Zettel. Dieser ist der jüngere Bruder von Lennart und spielt aktuell im Nachwuchs von Eintracht Frankfurt.

Bruder von Lennart Karl zum FC Bayern?

Dem Bericht zufolge gibt es bei den Bayern Überlegungen, ihn nach München zu holen. Vincent Karl spielt im Mittelfeld und wird in seiner Altersklasse als großes Talent angesehen.

Der jüngere Karl-Bruder ist übrigens bereits ebenfalls ein kleiner Star – zumindest in den sozialen Netzwerken. So folgen ihm bei Instagram knapp 50.000 Menschen.