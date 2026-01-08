Schnappt sich Bayern auch den Karl-Bruder?

Lennart Karl ist der Shootingstar beim FC Bayern. Der 17-Jährige ist längst ein wichtiger Bestandteil im Kader des Rekordmeisters und hat große Ambitionen: Stichwort Real Madrid. Laut Bild könnte es, geht es nach den FCB-Bossen, schon bald zwei Spieler mit dem Nachnamen Karl im Klub geben.
Auch Karls Bruder zu den Bayern?
Demnach haben die Münchner den 12-jährigen Vincent Karl auf dem Zettel. Dieser ist der jüngere Bruder von Lennart und spielt aktuell im Nachwuchs von Eintracht Frankfurt.
Bruder von Lennart Karl zum FC Bayern?
Dem Bericht zufolge gibt es bei den Bayern Überlegungen, ihn nach München zu holen. Vincent Karl spielt im Mittelfeld und wird in seiner Altersklasse als großes Talent angesehen.
Der jüngere Karl-Bruder ist übrigens bereits ebenfalls ein kleiner Star – zumindest in den sozialen Netzwerken. So folgen ihm bei Instagram knapp 50.000 Menschen.
„Na klar, es wäre etwas ganz Besonderes, mit meinem Bruder zu spielen, aber er ist erst 12 Jahre alt“, sagte der ältere der Karl jüngst beim Besuch eines Bayern-Fanklubs: „Er hat es sehr, sehr schwer, weil er natürlich auch mit meinem Namen immer spielen muss, es immer aushalten muss. Aber er gibt auch immer Gas, ich gebe ihm viele Tipps und er trainiert auch schon sehr viel. Aber es ist auf jeden Fall ein Traum, mit ihm zu spielen“