"Schwer zu verdauen" - Werder ärgert sich

Die Bremer vergeben die große Chance auf den befreienden Sieg und müssen dringend punkten.

"Schwer zu verdauen, "keine Befreiung", aber auch positive Signale: Werder Bremens Trainer Horst Steffen hat neben der Enttäuschung über den späten Ausgleich beim 3:3 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt sein generelles Einverständnis mit der Leistung seines Teams betont. "Grundsätzlich haben wir vor allem im zweiten Durchgang eine gute Spielanlage gezeigt", sagte Steffen: "Doch die Enttäuschung nach der Partie ist groß und wir müssen das jetzt erstmal verdauen. Unterm Strich fehlen uns zwei Punkte."

Werder tritt auch im neuen Jahr weiter auf der Stelle und hat nun sieben Partien in Serie nicht gewonnen. Gegen Frankfurt fehlten nur einige Sekunden. Nachdem die Hanseaten das packende Duell mit der Eintracht durch das Tor des neuen Stürmers Jovan Milosevic (80.) gedreht hatten, kamen die Gäste in der Nachspielzeit (90.+4) noch durch Ansgar Knauff zum Ausgleich.