Keine Chance für den FC Bayern bei Bundesliga-Star?

SID 08.01.2026 • 07:31 Uhr Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer sieht für Interessenten höchstens den Platz "auf der Rückbank".

Bundesligist RB Leipzig will Senkrechtstarter Yan Diomande auf keinen Fall schon nach der laufenden Saison verkaufen.

„Es ist unser Bestreben, Spieler länger als ein Jahr bei uns zu haben, denn sonst kriegst du keine Beständigkeit rein“, sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer im kicker: „Da sitzt noch nicht mal jemand auf dem Beifahrersitz. Da sitzen alle auf der Rückbank.“

Keine Chance bei Diomande - so ist der Stand bei Werner

Diomande war zuletzt mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Der 19 Jahre alte Offensivspieler, der im vergangenen Sommer von CD Leganés aus Spanien nach Leipzig gewechselt war, spielt derzeit mit dem deutschen WM-Gegner Elfenbeinküste beim Afrika-Cup.