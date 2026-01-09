Sorge um Grönland: Hjulmand unterstreicht seine Haltung

SID 09.01.2026 • 14:55 Uhr Der Bayer-Coach hofft auf Menschlichkeit und Respekt in einer "verrückten Welt". Kritik an Donald Trump schwingt mit.

Der dänische Bundesliga-Trainer Kasper Hjulmand hat seine bemerkenswerten Grönland-Aussagen unterstrichen und die Beweggründe erläutert. Es gehe ihm „um grundlegende Menschenrechte, um etwas Grundlegendes im Leben“, sagte der Coach von Bayer Leverkusen am Freitag, bei den Dingen, an denen er beteiligt sei, wolle er versuchen, „die Welt zu einem besseren Ort für die nächste Generation zu machen“.

Zuvor hatte Hjulmand in einer Neujahrsbotschaft bei LinkedIn seine „herzlichsten Gedanken“ an das „wunderschöne grönländische Volk“ gesendet. In dem Beitrag kritisierte der 53-Jährige indirekt die Politik des US-Präsidenten Donald Trump, der zuletzt den Anspruch auf das zu Dänemark gehörende Grönland bekräftigt hatte. Nach dem US-Militärangriff auf Venezuela sind die Ängste bei westlichen Partnern der USA gewachsen, dass Trump es mit seinen Drohungen über eine Einnahme Grönlands ernst meinen könnte.

Hjulmand schrieb von einer „verrückten und sich schnell verändernden Welt, in der der Feind für manche Führungspersönlichkeiten Wissen, internationale Strukturen, Dialog und Respekt für kulturelle Unterschiede“ seien. „Für Menschen wie sie ist die Welt für Raubtiere“, schrieb der frühere dänische Nationalcoach: „Aber es gibt einen anderen Weg. Ich hoffe auf mehr Menschlichkeit, Empathie und Liebe.“